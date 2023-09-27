他手捧4隻「藍環章魚」！網一見照全嚇瘋 超猛毒素能讓26人沒命
海洋生物千奇百種，不知道的可千萬別隨便吃下肚！近期有民眾在臉書社團發出一張照片，手捧著4隻長著「藍色花紋的章魚」，但其實牠可是擁有超猛毒素的藍環章魚，毒性甚至一次可以毒死26人。
記者潘毅/綜合報導
有民眾於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，只見手掌上身形差不多的棕色章魚，牠們身上還佈滿藍色環狀花紋模樣看起來十分特殊。不過照片一曝光，立刻有不少民眾心中的警鈴大響，紛紛提醒「這是藍環章魚，超級毒的」、「這東西真的是吃完就上天堂了」。其實才在今年8月底時，就有民眾於澎湖目睹「藍環章魚」的身影。
國立自然科學博物館館長、頭足類生物專家焦傳金也曾表示，藍環章魚大多生存在海邊石頭縫隙或珊瑚礁區，一旦受到驚嚇時，會先出現藍環狀的斑紋警告，如果進一步受到威脅就會釋放河魨毒這類神經毒素，造成肌肉麻痺、呼吸衰竭等中毒症狀，如果沒有立即就醫，致命性相當高。藍環章魚通常在台灣北部及南部海域有時可見，但數量並不多，偶爾會被混抓，但狀況並不常見，也提醒民眾在野外發現藍環章魚時，要特別注意遠離。
❗❗海底猛毒怪客「藍環章魚」小檔案
藍環章魚又名藍圈章魚、豹紋章魚，主要生活在太平洋西岸，從日本到澳洲附近海域都有蹤跡，目前共有3個現生種以及1個未確定的物種，雖然只有高爾夫球的大小，但毒性猛烈，分泌的河豚毒素，「足以毒死26位成人」。
藍圈章魚分泌的河豚毒素，目前仍沒有血清（解毒劑）出現，因此建議民眾，不要隨便主動觸碰它，以免發生憾事。