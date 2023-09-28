2024渣打臺北公益馬拉松「超豪華好康」　宇宙人相挺超熱血賽事

金曲樂團宇宙人加持 一起去跑步 Run Together
搭配「一起去跑步 Run Together」的賽事主題，2024渣打馬更邀請金曲樂團宇宙人擔任活動大使，並用其經典歌曲重新製作2024渣打馬特別版MV，希望號召不分年齡、不分大小的民眾跑友一起站上賽道，一起去跑步！宇宙人小玉逗趣地表示：「《一起去跑步》這首歌可以邊聽邊跑步，絕對是渣打馬的最佳助跑神器」。2024年正好也是宇宙人成軍的第20年，透過渣打馬號召粉絲一起用跑步開啟2024新篇章，更加意義非凡！
此外，渣打馬更推出熱血跑者專屬優惠，只要2023、2024連續兩年報名渣打馬，就能立即享有2024年賽事報名9折優惠。對於勇於挑戰自我的跑者，如果2024年渣打馬賽事成績優於2023年，還有機會參加抽獎活動拿好禮！詳細內容請見2024渣打臺北公益馬拉松活動官網報名資訊。不僅如此，渣打馬還將推出跑者專屬APP，讓跑者可以紀錄、查詢賽事成績及排名狀況，也能透過社群媒體隨時分享個人跑步進度，敬請期待。
攜手合作國際知名運動品牌New Balance 動員全集團資源 NBRC教練團、簽約選手張芷瑄 「一起去跑步」
渣打銀行自2013年贊助路跑賽事以來，持續以打造最專業、最公益的馬拉松賽事為初衷，希望能持續推動臺灣路跑運動正向發展。而2024年，渣打馬更加碼邀請國際知名運動品牌 New Balance合作，透過強強聯手，協助跑者在賽道上盡情表現自我。
New Balance不僅作為2024渣打馬的賽衣合作夥伴，更傾注大量集團資源力挺賽事，為號召所有民眾「一起去跑步 Run Together」為提供跑者無痛完賽體驗，New Balance宣布提供旗下專業運動社團 NBRC （New Balance Run Club） 教練團資源，為2024渣打馬打造更專業的訓練課程；而賽事當天，也將有NBRC的專業跑者，擔任42K、21K及13K的配速員，協助跑友達成個人賽事目標。
除了NBRC教練團的投入，2024年賽事更邀請到New Balance的簽約選手、剛在海外突破個人PB的「長跑甜心」張芷瑄參賽。張芷瑄表示：「在預期的目標內完賽是本次參賽的主要目標，而未來有機會，也想要參加更多海外的賽事，像是渣打奈諾比公益馬拉松，挑戰過去不曾挑戰過的賽道。」
針對本次的合作，New Balance臺灣總經理楊涵雲表示：「 Run your way為New Balance釋出運動領域的形象新篇章，是對全世界的邀請，深信無論用哪種方式邁步，皆值得肯定。而為響應全球的運動形象的啟動，New Balance 本次看到渣打臺北公益馬拉松於公益領域的影響力，也希望透過路跑賽事將Run your way的精神傳遞出去，並一同把公益、永續的亮點持續做大。期待能透過與渣打集團的合作，帶動臺灣跑界的正向發展，與大家一同 Run your Way !」
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「渣打臺北公益馬拉松」響應集團2025年淨零碳排目標，2024除延續Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫之外，將持續擴大賽事中的永續亮點，例如：2023渣打馬首次舉行永續市集，獲得企業大力響應，2024將擴大舉行，預計邀請更多B型企業參與，打造趣味、永續兼具的綠色賽事，同時也為全球永續盡一份心力。
此外，渣打馬也將三項綠色行動引入於賽事安排中，包括：「淨街慢跑（Plogging）擴大開放13K跑友參加」、「全面升級環保獎牌」、「全程依循環保3R原則」。
綠色行動1「Plogging擴大開放」：除渣打銀行志工將參與13公里組別並組成淨街慢跑（Plogging）團隊外，此次活動更擴大開放予一般跑友參與，以一邊慢跑一邊撿拾垃圾的實際行動，減少賽事活動過程中對環境造成的直接影響。
綠色行動2「全面升級環保獎牌」：沿用環保獎牌的設計，以竹纖維替代傳統獎牌材質，並以環保油墨增添色彩，讓渣打馬的獎牌不僅極具收藏價值，並從設計、生產以及保存各個流程，降低對環境的衝擊。
綠色行動3「全程依循環保3R原則」：賽事的相關製作物，也將遵循「減量（Reduce）、回收（Recycle）、再利用（Reuse）」的原則，轉化成可持續使用的物資，成為循環經濟的最佳案例
渣打銀行總經理韓德聖表示：「渣打馬是一個非常難得的平台，可以驅動上萬名的跑者，為了推動公益與永續而跑。一如渣打銀行透過加速淨零碳排的進程，持續擴大社區參與並推動員工一起投入，不僅利用永續金融的力量支持客戶綠色轉型，更透過推廣永續發展理念，與社會大眾攜手朝更美好的明天邁進。」
根據調查顯示，有超過四成喜愛渣打馬的跑者認同賽事專業度，主要原因來自於整體賽事規劃與冠名贊助的渣打國際商業銀行；此外，有近五成跑友是因為公益與永續概念認同渣打馬，進而成為鐵粉。
為了協助跑友留下賽事珍貴回憶，並擴大渣打馬在公益領域的影響力，除在報名賽事同時直接完成捐款之外，賽事也新增42K、21K及13K跑友專屬獎牌客製化刻印服務，跑友所支付新台幣100元的費用，除了能於獎牌刻上姓名及成績之外，扣除行政費用的餘款也將全數捐出，讓每位跑友在鐫刻下自己的最佳成績之餘，也能發揮更大的影響力。
「2024渣打臺北公益馬拉松」報名期限至11月29日下午4時截止，名額有限，呼籲有興趣的跑者把握機會儘早報名。更多資訊歡迎持續關注FB官方粉絲團：https://www.facebook.com/scbmarathon與賽事官網：http://scbmarathon.com。
「渣打臺北公益馬拉松x宇宙人」《一起去跑步》2024特別版，請點擊連結：https://reurl.cc/r6RAl1