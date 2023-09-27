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防深偽換臉假影片影響選舉　調查局公開辨識方法

▲變臉影片（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）
▲變臉影片（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）

記者潘千詩／台北報導

明年1月要選總統及立委，選戰已開跑，調查局今（27）日表示，已加強發覺疑似使用深度偽造（Deepfake）技術的爭議影片，以「速辦速移」原則偵辦與追溯源頭，並於社群平台蒐集異常帳號，持續建置假訊息資料庫，主動挖掘爭議影片，溯源影片來源真偽，查處境外勢力共同造假對台灣的認知作戰。

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Deepfake「深度偽造」問世於2017年間，此技術可將影像中的人臉換成另一張臉，隨著技術成熟、製作門檻降低，深偽技術也淪為犯罪工具，以網紅「小玉」朱玉宸將100多位知名女性民代、網紅與直播主合成A片女優，上網販售事件最為知名。

為杜絕再次發生此類犯罪事件，立法院今年初已三讀通過《刑法》增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」、「犯罪被害人權益保障法」，最重可判7年。

因目前已進入2024年總統及立委選戰，立法院也於今年6月正式公布修正版的《總統副總統選舉罷免法》第90條、《公職人員選舉罷免法》第104條，未來意圖使候選人當選或不當選而散布、傳送候選人的深偽影音，最重處7年以下有期徒刑。

面對有心人士意圖影響選舉，王俊力表示，針對AI生成或深偽假訊息，會立即澄清、迅速下架並溯源追查後端主嫌，未來一旦受理到被害人或候選人陣營的報案，將以最快速度48小時內完成影片的鑑識。

▲調查局長王俊力談deepfake（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）
▲調查局長王俊力談deepfake（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）
對於爭議影片的檢測，調查局採用商用偵測軟體，以實現自動檢測及偽造信心值的估算，另搭配網路開源平台「Deepware」、「GitHub」、「HuggingFace」及開源程式碼輔助，作為二次驗證。

調查局也運用傳統影像分析方法，包括錯誤級別分析、雜訊分析，針對疑似遭變造處，輔以人工識別的方法去觀察，綜合研判影片遭偽造的可能性。

調查局表示，一旦查明爭議影片製作者或最早散布者的目的，為維護國家安全及選舉公平，也會請社群平台協助下假影片，並查處是否為境外勢力與台灣在地人士協力對台灣進行認知作戰。

▲變臉影片檢測（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）
▲變臉影片檢測（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）
▲變臉影片檢測（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）
▲變臉影片檢測（圖／記者潘千詩攝，2023.09.27）

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