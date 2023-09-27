外送員醞釀中秋大罷工！怒曬跑一單酬勞「剩個位數」：這次太過分
外送員怒氣難歇！近期外送平台出現改制，運費計算方式出現變化，結果卻讓不少外送員跑完一單後，只拿到「個位數」的酬勞，全國外送產業工會也發聲批評此現況，不少外送員更開始醞釀要在中秋連假大罷工。
記者潘毅/綜合報導
全國外送產業工會昨（26）日晚間指出，目前很多外送員得不到該有的保障及薪資，還是盡力的在雨天把溫暖的美食帶給消費者，目前UberEats一次給兩單的情況下，若是棄掉其中一單，有機會變成7元、6元、2元等金額，「會不會太離譜了？」
全國外送產業工會解釋，目前平台上若是一次接到兩單的情況，則第二單就沒有基本費24元，若第一次一單後，才 又在夾一單，就是兩個都有基本費=64元起，兩者金額相差甚多。因此，全國外送產業工會早在23日已發出聲明，表示尚未收到平台業者關於薪資、砍薪、更改計算方式的任何正式的書面通知、會議、溝通以及討論。
在外送員社群中，也有不少人曬出自己辛苦跑單後，竟然只拿到「個位數」酬勞的截圖畫面，更讓許多司機開始揚言，要在中秋節連3天假發起罷工，想讓平台知道，外送伙伴不是這麼好欺負的。不少外送員也紛紛響應喊「這次砍得真的太過分了」、「這樣是在強迫夾單嗎」。