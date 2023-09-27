PUA男組團入侵學區搭訕！LINE群還放偷拍照炫耀 輔大校方說話了
近期有網友爆料，有一個多達2百名成員LINE匿名社群，於新北市輔仁大學校區附近進行PUA，不斷向落單女性搭訕，還會趁機偷拍紀錄，把照片傳在群組內展示戰果。除了轄區警方出面之外，輔仁大學也發出聲明提醒學生：「若遭遇不明人士搭訕時請提高警覺，避免單獨受訪或填寫個資之情形」。
記者潘毅/綜合報導
一位男網友在論壇Dcard上爆料，自己發現有名YouTuber戀愛導師組建LINE匿名社群，目前群組內已經也2百多名成員，平時都在分享在路上PUA女性的過程，還會放上偷拍照片分享，群組內還出現「輔仁大學有很多漂亮女生可以搭訕」、「素質真的超高」等話語，因此原PO決定爆料，提醒附近女學生注意不要被拿來「練功」或遭「偷拍」，同時也已報告給學校教官。
對此，輔仁大學學生事務處金（27）日晚間發出聲明提醒，新學年度開始，呼籲同學除用心課業外，在校園內行走、參加活動、住宿飲食等時間，「請留意您的健康與安全。若遇到不明人士搭訕時請提高警覺，避免單獨受訪或填寫個資之情形。」
輔大學務處提醒，學生若遭遇突發緊急狀況可先求助身旁師長或同學，或撥打24小時校安專線0905-298-885、（02）2905-2885求助教官。
轄區新莊警分局也指出，經防治組清查，目前尚未接獲類似性騷擾申訴，但將持續加強犯罪宣導預防，同時也表示，若搭訕行為的言語讓對象感到不適，就可能涉及性騷擾，經提出申訴並認定騷擾屬實，可開罰1萬元以上10萬元以下罰鍰。
❗什麼是「PUA」
「PUA」全文為Pickup artist(搭訕藝術家)，中文又被稱作約會教練、勾引社群，唯一種以男性視角進行的搭訕活動，運用各種行為和心理方法，並經常致力於爭取來自陌生人允諾性邀約。
「PUA」的發跡可以追溯到1970年，由 Eric Weber撰寫的著作《How To Pick Up Girls!》，被認為是泡妹學的起源，而近年來隨著網路發達，大量的PUA群組出現，部分自稱「教師」者更開始收取高昂費用，也讓詐騙疑慮顯現。