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年輕人面試狂被打槍！主管曝「偏愛錄取中高齡」　人資認了是事實

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

現在各行業經常出現缺工問題，不少求職者卻也覺得四處碰壁。就有一名25歲網友發文抱怨，他面試許多服務業、餐飲業、保全業等工作，後續卻都沒有下文，讓他忍不住在面試時詢問速食店店經理原因，對方透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者，貼文曝光後，有業界人士也認同留言：「以我自己當過人事部門主管來說，你舉例的工作確實一般會選中高年齡的。」

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一名今年25歲的網友在Dcard中貼文，他以「現在年輕人難找工作了」為題，表示近期找工作時發現，像餐飲業、保全業及服務業等不需要技術性的工作，「完全都被中高齡人士霸佔了」，他面試以上工作全數被打槍，「我真的很好奇為什麼不錄取我，是我有哪裡不好嗎？」 

因為經歷過太多後續沒消息的面試，原PO面試速食店就問店經理「請問我有哪裡需要改進嗎？」對方表示雖然店內員工有中高齡者也有年輕人，但總公司觀察到一個現象，「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分」，且中高齡的員工穩定性及學習態度都比年輕人要來得好。這番話讓原PO忍不住感嘆：「只能說現在工作已經不好找了，然後又被這些中高齡搶佔，只能說真的要努力提升自己，不要當只能去找這些基層工作的人」。 

▲速食店店經理指出，總公司觀察到一個現象，「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲速食店店經理指出，總公司觀察到一個現象，「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我怎麼感覺服務業還是年輕人居多」、「還是有不少吧，業務蠻就喜歡年輕人的」。但不少業界人士直言，「我85年次的，現在是個小主管，今年發現很多新鮮人面試放鳥、工作沒有責任心、教學愛聽不聽、自作主張、遇到問題不願意提出來」、「老實說這是事實欸，我是公司高層的秘書，陪主管面試過好多新人，做幾個月就說太辛苦走掉的都是年輕人」、「以我自己當過人事部門主管來說，你舉例的工作確實一般會選中高年齡的，就是因為門檻低所以…年輕人流動率真的高得離譜，不是說全部但比例上真的是如此」。 

事實上，根據勞動部111年針對15到29歲青年勞工就業狀況調查統計，非學生青年勞工初次就業年齡平均為21.4歲，平均尋職時間為1.8個月，尋職時間以「1個月以內」占62.5%為最高，其次「逾1個月~3個月」占22.4%，二者合計占84.9%。初次尋職以「工作穩定性」及「薪資及福利」為主要考量，逾半數未遇困難。 

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