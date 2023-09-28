年輕人面試狂被打槍！主管曝「偏愛錄取中高齡」　人資認了是事實

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因為經歷過太多後續沒消息的面試，原PO面試速食店就問店經理「請問我有哪裡需要改進嗎？」對方表示雖然店內員工有中高齡者也有年輕人，但總公司觀察到一個現象，「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分」，且中高齡的員工穩定性及學習態度都比年輕人要來得好。這番話讓原PO忍不住感嘆：「只能說現在工作已經不好找了，然後又被這些中高齡搶佔，只能說真的要努力提升自己，不要當只能去找這些基層工作的人」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我怎麼感覺服務業還是年輕人居多」、「還是有不少吧，業務蠻就喜歡年輕人的」。但不少業界人士直言，「我85年次的，現在是個小主管，今年發現很多新鮮人面試放鳥、工作沒有責任心、教學愛聽不聽、自作主張、遇到問題不願意提出來」、「老實說這是事實欸，我是公司高層的秘書，陪主管面試過好多新人，做幾個月就說太辛苦走掉的都是年輕人」、「以我自己當過人事部門主管來說，你舉例的工作確實一般會選中高年齡的，就是因為門檻低所以…年輕人流動率真的高得離譜，不是說全部但比例上真的是如此」。
事實上，根據勞動部111年針對15到29歲青年勞工就業狀況調查統計，非學生青年勞工初次就業年齡平均為21.4歲，平均尋職時間為1.8個月，尋職時間以「1個月以內」占62.5%為最高，其次「逾1個月~3個月」占22.4%，二者合計占84.9%。初次尋職以「工作穩定性」及「薪資及福利」為主要考量，逾半數未遇困難。