名醫曝鄰居是「全台最有錢YTR」！合照藏驚人超跑：1.4億起跳
中醫師徐國峰臉書粉專擁有4.3萬人追蹤，他平時除了專業的醫師身分，更是跑車愛好者。徐國峰近日就在臉書發文，表示他在停車場和很久不見的超級網紅朋友變成鄰居，而對方正是被封為台灣最有錢YouTuber「超派人生」的超哥，兩人合照身後的車款也吸引網友注意，竟是開價1.4億起跳的藍寶堅尼（Lamborghini）超稀有超跑車款「毒藥」（Veneno Roadster）。
記者賴禹妡／綜合報導
徐國峰24日在臉書發文寫下，「碰到很久不見的超級網紅朋友，居然在某停車場變成鄰居了」，原來身旁正是被封為台灣最有錢YouTuber「超派人生」的超哥。徐國峰表示和超哥有聊不完的車經跟人生，「見識他從零到幾十萬訂閱」，讓他標記超哥直呼：「台灣史上最拚命最猛YouTuber，曾經每天更新，拚命三郎的做事態度令人讚賞，英雄惜英雄。」
超哥的YouTube頻道「超派人生Superpie」目前有41萬訂閱數，影片主題相當多元，包含美食評鑑、開箱豪車等單元。而超哥本身是長照醫療產業的老闆，過去曾砸下104億元購入桃園500坪土地，號稱是「最貴開箱影片」，因此才有了「台灣最有錢YouTuber」的稱號。
徐國峰曬出和超哥的合照後，不少網友留言，「沒想到你們是鄰居，那真的聊不完的車了」、「徐醫師和超哥都一樣！都愛美食與超跑」。也有眼尖的網友認出，兩人身後的跑車疑似是藍寶堅尼超稀有的車款「毒藥」，引來驚呼「毒藥！！！」、「這台看起來好像毒藥」、「超派，毒藥」。
據悉，毒藥最早於2013年日內瓦車展首度現身，全球僅生產9部，當年報價就已經高達450萬美元（約新台幣1.4億），4年前釋出的最新轉手報價，更是飆高到將近800萬歐元（約新台幣2.85億元），成為時常被鄉民們討論的稀有車款，天王周杰倫也曾在IG上曬出和毒藥的合照與影片，引起車迷熱議。