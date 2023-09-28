花美男和尚擁「偶像顏值」爆紅！IG追蹤數狂飆 寺廟夜遊門票秒殺
南韓一名「凡淨和尚」因花美男長相酷似韓團偶像爆紅，他時常在IG上分享出家生活，開設IG帳號短短1年內就吸引將近3萬人追蹤，成為最夯佛教界網紅，他的人氣也連帶讓寺廟知名度急速上升，就連寺廟推出的夜遊門票都火速被搶空。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合韓媒報導，「凡淨和尚」的法號為「花僧」，他是一名位於全羅南道池州市智異山上的華嚴寺的僧侶，時常在IG上分享佛法教義或坐禪等修行紀錄，也經常和粉絲們互動。凡淨和尚因擁有花美男的帥氣臉蛋及燦爛笑容，讓他瞬間爆紅，目前IG累積2.9萬人追蹤，其中多為20至30歲的年輕人。
凡淨和尚透露，他10幾歲時就按照父親意願出家，青少年時期都在寺廟中度過，長大後開始主持各種佛教儀式。但因為疫情關係，許多信眾無法到現場參加儀式，因此他得到允許後，在2020年開設IG帳號，讓更多人能透過社群平台接觸佛教。
凡淨和尚也指出，他會將法號取為「花僧」，是因為修行者應該如同一朵花，散發出最深沉的香氣，因此立志成為處事如花、充滿歡喜、傳播真理的出家人。此外，他也認為佛教應該與時俱進，讓社群媒體成為和外界接觸的重要橋樑，靠網路力量打破世俗對佛教的刻板觀念。