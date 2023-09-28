搭船喝星巴克！花蓮理想門市「夢幻童話木屋」開幕 中秋連假優惠
不用出國飛到日本！台灣也有搭船能喝咖啡的星巴克！星巴克花蓮理想門市今9月28日開幕「夢幻童話木屋」，是全台第一間童話星巴克咖啡莊園，在花東縱谷間打造歐洲湖邊小鎮，中秋連假正好趕上開幕優惠，搶頭香打卡最新網美景點，還以為是不是到了迪士尼樂園。
記者蕭涵云/台北報導
坐擁海岸山脈與中央山脈，彷彿走進油畫般的歐洲美景，星巴克花蓮理想門市在壽豐鄉，打造全台第一間「童話版星巴克」，在迷人湖泊旁蓋起質樸的森林小木屋，設計出大片玻璃窗景，看向窗外不只有花蓮的湖光山色，還有落羽松四季變化的亮點。
門市內部設計呼應童話木屋風格，以溫暖中色階柚木色木皮、樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，打造有如故事書裡才有的森林渡假屋。餐點則推出十足在地風味的限定點心「烤甘薯生乳捲」，及「剝皮辣椒雞肉堡」特色輕食；更以藝術風格設計一系列周邊商品，「羽杉秘境馬克杯」直接手繪花蓮理想門市風景，「粉色編織提袋」、「粉女神經典隨行杯袋」一秒迸發少女心。
最特別的莫過於，民眾可以搭乘理想大地遊湖船，抵達星巴克花蓮理想門市，實現搭船喝星巴克的浪漫。光是坐在門市內，不用推開窗就能看見遊船經過，是其他門市無法體驗的視野。花蓮理想門市還推出遊湖套餐組合，開幕首10日單筆消費滿1000元發票，即可獲得「遊湖船票」乙張（每日限量10張）。
星巴克花蓮理想門市開幕首週即日起至10月4日，點購特大杯氮氣冷萃咖啡乙杯/特大杯氮氣冷萃歐蕾乙杯，享單一優惠價160元/杯；凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列三個，贈送「現烤專案手工餅乾」乙片。首月即日起至10月27日，花蓮區6家門市（花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾），凡出示花蓮理想門市消費發票/明細，可享相同飲料「第二杯半價」乙次等優惠。
另外，一樣不用飛出國，也能享受彷彿搭乘星宇航空在天上喝咖啡的樂趣。SUNFRIEND MOUTH與星宇航空聯手推出的迷你凍乾冷萃咖啡，只要加入水、牛奶或氣泡水，就能在家自己做咖啡特調，甫上市就搶購一空；雙方趁勝追擊升級推出禮盒版，附上讓星宇迷愛不釋手的特製「星宇航空攪拌棒」，於全台 7-ELEVEN 獨家登場。