蛋黃酥微波會爆炸！正確加熱法公開 月餅「2招」回溫：像剛出爐
明（29）日開始就是3天中秋連假，台灣人喜愛烤肉之外，月餅也是過節必吃美食。收到了一堆月餅，拆封後沒吃完通常會放入冰箱冷藏，拿出想再吃時，一般民眾可能就會直覺用微波爐加熱最方便，但是在眾多月餅中，蛋黃酥其實不能微波加熱。有民眾將整顆蛋黃酥放入微波爐中，結果發生爆悲劇，不是不能加熱，其實再多一個步驟就能防止慘況發生。而另外，最適合加熱月餅的方式，當然建議放入烤箱最佳，且蛋黃酥若是加上一招，更是像剛出爐。
記者葉盛耀/綜合報導
蛋黃酥不能整顆放入微波爐中加熱，新北市政府消防局日前透過YouTube頻道「新北消防發爾麵」，拍攝短片提醒民眾，常見的蛋黃酥因為主要成分鹹蛋黃外層有一層膜，而蛋黃本身含有水分和磷脂，因此加熱過程中這兩者會有能量散出，卻會被外皮的膜堵住，一旦壓力大到超過膜的負荷，能量衝出，於是蛋黃酥就直接在微波爐內爆炸。
如果真的要微波加熱蛋黃酥，只要剖半，也就是打破蛋黃被膜包覆的狀態，就可以微波。這個原理就與微波整顆茶葉蛋、水煮蛋會爆炸原因一樣，甚至番茄、辣椒等，也因為外層有膜，都不能整個放入微波爐加熱。
至於建議可以放入微波爐的月餅口味，則是廣式月餅與蘇式月餅，可以以中小火來微波，大約10到20秒即可，尤其蘇式月餅往往有鹹口味，通常會以冷藏方式保存，更建議要烤過，內餡香氣才會出來，外皮也更酥鬆有層次。
不過，最適合加熱蛋黃酥與其他口味月餅的方式，當然就是放入烤箱中回烤，稍微噴點水以180~200度烤大約2分鐘。而蛋黃酥若是可以於表面塗上蛋黃液，烤好後更是香氣四溢，像極了剛出爐。