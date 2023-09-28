首艘國造潛艦「海鯤號」下水！蔡英文親擲瓶 儀式背後藏感人由來
首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）今（28）日舉行下水典禮，由總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，蔡英文在擲瓶儀式時替「海鯤軍艦」命名並給予祝福，迎來現場一片掌聲。事實上，擲瓶禮背後由來相當感人，過去發生船難時，存活的船員只能丟瓶中信祈求其他船隻發現，因此現代新船下水典禮都會舉行擲瓶儀式，祈願海上不再出現漂流瓶。
記者賴禹妡／綜合報導
潛艦國造自民國109年11月開工打造，經歷台船、海軍及友盟國家全力協助，原型艦終於在今日上午於台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」。蔡英文在致詞時指出，過去潛艦國造被認為是不可能的任務，因此強調「歷史將會記得這一天」，她也在擲瓶儀式時表示：「我滿懷喜悅為你命名與擲瓶，由衷祝福，並賦予你捍衛海疆、確保國安的神聖使命，我正式命名你為海鯤潛艦。」
而新船擲瓶禮的儀式背後由來其實相當感人，過去因為航海技術不發達，在海上發生船難時，存活的船員會將想說的話寫在紙上，並裝入香檳瓶內密封扔向大海，希望在生命最後關頭留下來的信件能被其他船隻發現。因此到了現代，新船下水典禮都會舉行「擲瓶禮」，祈願海上不再出現漂流瓶。
擲瓶儀式通常由女性主持，因為擲瓶者化身為船的「教母」（Godmother），扮演庇佑者角色，她會在典禮中宣讀船的名字，並將香檳瓶往船頭砸碎，砸得越碎代表新船永遠航行平安，但若沒有將酒瓶敲破，則被視為不吉利的象徵。