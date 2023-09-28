德州立法禁變裝秀！美聯邦法官稱「法案帶有歧視性」判決違憲
美國德州去年因為一間位於達拉斯的酒吧，舉行變裝秀表演時邀請兒童也進場看秀、歡迎全家同行觀賞，導致共和黨眾議員斯萊頓（Bryan Slaton）提出禁止變裝公開演出、拒絕發放公共資金給那些讓變裝皇后為兒童說故事的圖書館等法案；然而在最新的聯邦法官判決中，這類對於限制公開變裝表演的法案被視為對言論表達自由的限制，不僅違憲還被要求永久禁止執行。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年四月德州參議院通過關鍵法案，禁止所有變裝秀（Drag Show）在有未成年人的場合進行公開表演，包含在圖書館行之有年的「變裝閱讀活動」，這些法案是美國共和黨人士在包含田納西、佛羅里達等10多個州推動「限制變裝表演」計畫的一部分，稱其訴求乃「將權力還給父母避免兒童受到性化或暴露在性慾下」，而德州是至少四個將限制規定寫入法律的州之一。
根據《路透社》報導，德州的聯邦法官大衛·希特納（David Hittner）於週二（26）裁定，認為該州對於變裝表演的限制是對言論表達自由的限制，並稱該法律帶有歧視意味且過於模糊，「變裝表演本質上並不猥褻，而是受美國憲法第一修正案保護之言論表達自由的展現。」
希特納指出，並非所有人都會喜歡特定表演，就像並非所有人對某種音樂流派或喜劇表演的看法都一致，但光憑這點並不能剝奪其受美國憲法第一修正案的保護。
德州總檢察長辦公室與立法人士則為此法辯護，稱需要制定法律來保護兒童免於看見「露骨色情內容」。該條法案將「以性為導向的表演」定義為「裸體或男性表演者以女性身份（反之亦然），在觀眾面前唱歌、跳舞或以其他方式表演，或引起對性的淫慾」，包含任何在公開場合聲稱兒童友善、適合家庭觀看的變裝表演都將受罰，違反規定者可能會被處以最高10000美元的罰款、最高一年的監禁，或是兩者兼施。
批評人士指出，該法限制範圍既模糊又廣泛，似乎就連流行歌手、啦啦隊的行為也可以被定義為犯罪，而其背後明確目的更是針對 LGBTQIA 等性少數族群的表演者。