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外送員衝2400公里「搭飛機取餐」！空姐見登機證傻眼　官方回應了

▲印尼一名外送員表示自己接到一張長途訂單，要搭飛機橫跨2400多公里取餐，讓空服員不可置信，反覆檢查該外送員的登機證。 （圖／翻攝自TikTok）
▲印尼一名外送員表示自己接到一張長途訂單，要搭飛機橫跨2400多公里取餐，讓空服員不可置信，反覆檢查該外送員的登機證。 （圖／翻攝自TikTok）

記者賴禹妡／綜合報導

隨著外送產業越來越發達，許多人選擇在家叫餐享用美食。但印尼就有一名外送員表示自己接到一張長途訂單，為了完成工作不惜搭飛機橫跨2400多公里，遠赴另一座島嶼取餐。機上空服員聽聞此事不可置信，反覆檢查該外送員的登機證，難掩震驚神情。但印尼Grab公司已於26日回應媒體，影片中的訂單並不屬實，因為外送夥伴不能承接跨島嶼的訂單。

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綜合外媒報導，印尼一位外送員夏漢（Erwin Siahaan）身穿東南亞叫車平台Grab的綠色制服，他宣稱接到一張長途外送訂單，為了一款爪哇特色甜點「Bakpia Pathok」，需要從北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan），搭機飛往爪哇島日惹市（Yogyakarta）取餐。 

▲夏漢身穿東南亞叫車平台Grab的綠色制服，宣稱接到一張長途外送訂單，需要從北蘇門答臘省首府棉蘭，搭機飛往爪哇島日惹市送餐。 （圖／翻攝自TikTok）
▲夏漢身穿東南亞叫車平台Grab的綠色制服，宣稱接到一張長途外送訂單，需要從北蘇門答臘省首府棉蘭，搭機飛往爪哇島日惹市送餐。 （圖／翻攝自TikTok）
而根據同航班乘客PO出的影片可見，印尼鷹航空服員聽聞此事相當吃驚，還向夏漢索取登機證反覆查看，但檢查之後仍然不可置信。

影片曝光後立即引起熱議，根據外媒《點滴網》分析，從棉蘭飛往日惹市的航班每週僅3天營運，且只有週五及週六有返程飛機，機票更是十分昂貴，單趟就要價330萬印尼盾（約新台幣6832元）。 

而夏漢事後被起底真實身分為棉蘭民主革命黨成員，但他並未出面回應更多細節。印尼Grab公司則於26日回應媒體，影片中的訂單並不屬實，因為外送夥伴不能承接跨島嶼的訂單，且外送員在執行訂單時需要配戴安全帽及外套等公司配件。 

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