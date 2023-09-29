日職／孫易磊簽約火腿隊！跟「大王」王柏融並肩作戰16日記者會
日職北海道日本火腿鬥士隊今（29）日正式宣布跟2023U18世界盃青棒賽中華隊好手孫易磊已有共識，將會在16日舉行加盟記者會，簽約金約為65萬美元（約2089萬台幣），有機會跟「台灣大王」王柏融同隊，一起並肩作戰，火腿GM稻葉篤紀也特別以「寶物」來形容他。
記者吳政紘/綜合報導
稻葉篤紀表示：「今年春天有聽說孫易磊選手十分被關注，去年他還是野手的狀況來看，但他在投手丘上令人印象深刻，U18日本隊冠軍戰，看了他的表現，打者都抓不到他的球，很期待他之後的活躍表現，對台灣來說，他也算是寶物等級的選手，需要花些時間養成，未來是世界很重要的大投手。」
稻葉篤紀在U18世界盃特別跟球探部長大渕隆在看台觀察孫易磊的狀況，尤其稻葉還用影片拍下他的投球英姿，而大渕隆也不是平凡人物，10年前他曾簽下大谷翔平，準備了高達30頁的報告。據了解，原本簽約金額為50萬美元(1607萬台幣），之後上漲為65萬美元（約2089萬台幣、9641萬日幣）。
U18中華青棒隊王牌投手孫易磊，在比賽中球速狂飆156公里，有機會被培養成看板球星，還被譽為「台灣至寶」，而他跟曾峻岳都是火腿隊觀察對象。
孫易磊將在杭州亞運會後加入火腿隊行列，也是未來有機會先投入秋訓，之後在春訓亮相，很有機會之後直接上一軍。