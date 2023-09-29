「瑜伽女神」夏米雅辣曬超翹蜜桃臀！狂操學生肌力 男教練凍未條
「瑜伽女神」夏米雅Miya，將於今年年底發行新歌加精選，推出以運動為靈感創作的〈空中的魚〉，擁有多張專業健身證照的夏米雅，其實也是美國體適能協會AFAA重訓執照的健身教練，平常授課不僅有柔軟伸展的瑜伽，更會加入需要全身鍛鍊的重訓，上課的學生們幾經操練後， 常稱：「軟的更軟、硬的更硬！」指筋骨變軟、肌肉變硬，就連男教練看到夏米雅的好身材都凍未條。
記者吳雨婕／綜合報導
中秋來臨，夏米雅提前為學員準備了全身的「中秋烤肌肉特別課」，因為休假放鬆難免會吃下的高熱量的月餅及香噴噴烤肉，這些不小心增加的脂肪，可以提前做好全身減脂、燃脂、增肌而準備的「烤肉課」。中秋後，也另備了一系列的「蛋黃疏筋骨特別課」，做為休假後全身性的筋骨伸展。學生們光聽到這兩堂課的課名，嚇得異口同聲直呼：「Miya老師，我們中秋節決定不烤肉也不吃蛋黃酥了。」
近日夏米雅在重訓備課的自我訓練時， 也不吝分享健美身材、前凸後翹的緊實身形，連同時在健身房共同教課訓練的幾位男教練，也忍不住對她表示：「妳這樣的身材，我們在中秋烤肉前，簡直是先考一輪人性；另一教練補上一句『我決定先烤瞎目珠（眼睛）好了』。」夏米雅則是不好意思的羞回：「各位教練，請專心一點啦！