一張圖看厭世橘貓爆表人氣！今起快閃台中 基隆也有橘貓3D螢幕
貓奴們看過來，由瘋貓祭打造的巨型裝置「橘貓重重」，那隻3公尺高的厭世橘貓，即日起~10月10日快閃在台中大魯閣新時代購物中心。今日官方臉書也貼出照片，從現場爆滿的人潮，就可看出這位厭世橘貓的超高人氣。另外，台中也有全台最大的裸視3D弧形螢幕，呈現胖橘貓的超盟一舉一動。
記者葉盛耀/綜合報導
厭世橘貓高度達3米，頂著一副超級厭世的眼神及表情，慵懶坐姿之外還挺著一顆大肚子。上個月開始，在雙北各個捷運站快閃展出，引起民眾們爭相拍照，就連牠從原本的躺著到挺起來之後的「起床儀式」，也讓人覺得無比的療癒。
今(29)日開始，厭世橘貓轉至台中大魯閣新時代購物中心與台中市民見面，果然引起爆滿人潮，台中場展出日期為即日起~10月10日，之後又將轉至台北圓山捷運站、天母Sogo與新光三越A8等地。
超萌的胖橘貓，還有出現在基隆舊火車站「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」樓頂，以全長23公尺、高6.8公尺，全國最大的裸視3D弧形螢幕來呈現。胖橘貓通常安穩熟睡狀態，並發出可愛的呼嚕聲，一旦人潮變多，則有感應裝置通知牠起床，胖橘貓就會伸懶腰探出頭，看看外面發生什麼事，有時為了看海景，還會不小心跳出窗外。
胖橘貓還推出命名活動，自今日起至10月20日止，到「Aniverse Keelung臉書粉絲專頁」參加胖橘貓命名活動，就有機會得到「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」免費門票。