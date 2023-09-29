珍珠奶茶準備退位！日本下款爆紅「台灣飲料」曝：怕甜的人也能喝
台灣的珍珠奶茶近年來揚名國際，在日本更是廣受歡迎，成為年輕人最愛拍照放上社群打卡的美食。不過最近日本媒體卻點名一款「台灣飲料」，預測它將成為新的爆紅寵兒，再度引發討論。
記者潘毅/綜合報導
日本媒體《maidonanews》報導，今年在日本下一個有望爆紅的美食，就是「台式水果茶」，這種茶飲主要以台灣風的烏龍茶，並加入了各種酸甜的水果，成為道地的台灣味，烏龍茶的苦搭上水果香甜，迸出迷人的新滋味。
然而許多日本人都已經習慣喝「苦的烏龍純茶」，因此當聽到「甜的烏龍茶」，因此都會產生「真的會好喝嗎？」的質疑，但日媒記者實際喝過後認為，「台式水果茶」絕對有爆紅的潛力，而且是連不喜歡喝甜的人都能接受的味道。此外，日本飲料大廠三得利也看中此商機，推出烏龍茶與芒果與橘子果汁結合的果茶，希望能率先其他大廠搶佔「台式水果茶」的市場。
早在去年11月底，日本當地就爆紅了「楊枝甘露」這款甜飲料，不過「楊枝甘露」的發源地其實是香港，製作材料一般包括芒果、柚子、西米露、鮮奶以及糖水，柚子拆成肉，芒果則切粒，與西米露及糖水拌勻，有些也會加入椰子汁做為調和，在台灣一般都是以手搖飲模式，傳到台灣後爆紅，才又輾轉傳到日本，因此也有不少日本人誤會「楊枝甘露」是台灣飲品。