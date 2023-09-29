亞運電競／中華隊《英雄聯盟》奪銀牌！盡全力仍不敵超豪華韓國隊

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📍中華隊：卡桑帝、波比、妮可、亞菲利歐、亞歷斯塔
📍韓國隊：墨菲特、菲艾、阿祈爾、婕莉、銳兒
金牌戰第二場，6分鐘雙方下路激烈開戰，韓國隊率先擊殺狀態不佳的中華隊輔助蛇蛇，不過後續打野Karsa到場支援、配合下路Doggo持續輸出，和掌握中路線權的FoFo適時跑線收下2顆人頭，硬是打出2換2的團戰，後續韓國隊拿下小龍、中華隊吃下預示者，遊戲時間10分鐘雙方經濟仍持平。
遊戲時間接近11分鐘，Doggo打出精彩操作，一陣技能往前貼臉輸出，搭配金人，直接單殺韓國下路Ruler，引起全場歡呼，接著雙方雖然在各路線都有零星攻勢和人頭交換，但經濟仍無太大差距由中華隊小幅領先，直到14分40秒左右，韓國隊小龍到手後，中華隊抓到機會再擊殺Ruler，韓國隊卻又再偷到預示者，戰況形成白熱化。
遊戲時間17分鐘，身上帶有賞金的FoFo在韓國隊野區被抓，韓國拿下人頭後順勢施放預示者，直接拔除中路外塔和二塔，19分25秒，本場首波大型團站在中華隊紅區附近開打，由於FoFo無法到場，韓國隊靠著優異的團戰配合戰勝，21分鐘又再上路第二波大團戰取勝別拿下巴龍，掌握遊戲大節奏，並將經濟領先擴大至6000元。
拿到巨大優勢的韓國隊後續不慌不忙也不躁進，小龍、防禦塔一個個拿下來，最後花費26分01秒擊敗中華隊，拿下亞運《英雄聯盟》史上首面金牌，而中華隊從在從小組賽就表現精彩，最後拿下銀牌也確實打出許多風采。
在本場賽事過後，杭州亞運電競《英雄聯盟》賽事也全數結束，最終由韓國奪下金牌、中華銀牌、中國銅牌、第四名為越南隊。
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