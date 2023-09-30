王世堅中秋圖卡超狂！4句話「有藏頭詩」網笑翻：唯一值得收藏
中秋節連假不少家戶都會烤肉，也會互相送禮祝賀，一些長輩也會在LINE上面傳一些圖卡來敬祝「中秋節快樂」，然而民進黨立委參選人王世堅也在臉書上分享中秋圖卡，沒想到其中竟然有巧妙設計的「藏頭詩」，讓不少網友看完全部笑翻，紛紛將圖卡收藏起來。
記者張嘉哲/綜合報導
王世堅在臉書貼出「月亮代表我的心」的歌詞來祝賀大家中秋節快樂，同事附上一張圖卡，上面文字寫下「恰到好處的烤肉熱度，吉祥如意的中秋賀詞，愛護家人的真摯情感，你該轉貼的中秋貼文」而如果取每一句話的第一個字，就會變成「恰吉愛你」，而且月亮裡面還有王世堅笑得猖狂的臉龐。
「這是今年唯一值得收藏的中秋節圖卡」王世堅還很自豪的推薦一番。不少網友看完字卡後全部笑翻「小編應該先加薪水吧」、「恰吉阿堅！就是有創意啦」、「哏圖越做越好了，已經完全是現代人了」、「從不會用智慧型走到今天還會做藏頭詩圖卡，太感人了」、「恰吉！恰吉！阿堅第一，中秋節快樂啊」。
事實上，王世堅為什麼會被稱為恰吉，其原因是在2004年時，時任台北市議員的侯冠群在被記者採訪時，閒聊中開玩笑「你不覺得王世堅很像恰吉嗎？」後來比喻傳開，在網路上掀起謎因風潮，王世堅後來也坦然接受，甚至《恰吉》當時要在台灣上映的時候，片商還在臉書上發出王世堅的照片打廣告，笑翻不少影迷。