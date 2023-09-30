超商設立烤肉專區！吐司旁邊「擺滿成人用品」 內行秒懂用途
這個週末是中秋節連假，不少人都會相約親朋好友團聚烤肉，而超商也應景設立「烤肉專區」，不過仔細看上面的物品，卻是吐司跟大量的保險套，讓不少人看不懂其用意，許多內行網友立刻跳出來解答，直言「這個店長的創意可以加薪！」貼文超過7千人按讚引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，表示到某間超商購物的時候，該家門市因應中秋節設立了「烤肉用品專區」，但是仔細一看除了兩袋吐司可以算是拿來夾肉片的以外，旁邊一個籃子上面有滿滿的成人用品「保險套」，兩個根本是不相關的物品，讓人看了匪夷所思。
貼文曝光後，引來超過7千人按讚朝聖「什麼時候保險套又是烤肉用品了？我怎麼不知道」、「笑死，這個行銷很有創意，愛情與麵包兼具」；另外則有不少內行人表示「烤完肉真的需要啊，生蠔吃起來」、「中秋吃完生蠔確實需要，不然會出人命」、「店長有相關烤完肉的經驗吧，沈浸式行銷，完全能理解」。
事實上，烤肉會吃的生蠔、牡蠣這些，都是可以助長性慾的最佳天然催情神器，因為這些海鮮含有鋅、鐵、鈣等豐富礦物質，可以達到內分泌的平衡作用，讓情慾更高漲。其中生蠔因為富含多巴胺，是一種快樂激素，因此人家才會常常說吃生蠔，男生晚上會「兵乓叫」啦！
現在超商功能越來越多元，因應中秋佳節，像是7-11也有設立讓民眾採買的「烤肉專區」，特別是住宅型、河濱公園附近等門市，可以到超商補給木炭等烤肉用品、餐具以及廚房紙巾等3大類週邊小物，像是一些冷凍肉品、蔬菜以及烤肉必備的土司，即日起至10月3日推出指定商品任選兩件88折活動，週末烤肉的民眾也可以參考哦！