2023台灣設計展測驗爆紅！測天生混在什麼圈 透視你的內心、外在
2023台灣設計展即將在新北市鶯歌登場，為了呼應本屆「O起來（圈起來）」的主題，新北設計展這次搶先推出「找找圈內人」心理測驗，除了測驗自己天生就混在哪個圈子裡，還能夠測出自己的內心以及外在特質，測驗結果一共有16個不同屬性的結果，畫風可愛也在推出不久後，立刻在社群引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
還記得去年有不少人都分享「測你是什麼形狀的人」嗎？今年再度由團隊「一途創意」發想出「圈內人測驗」，透過12道題目的問答，來進行對於個人的內心、外在的解析，測驗結果一共有16種不同屬性，包括精靈圈、貓系圈、岩石圈、水系圈、土系圈、風系圈、鋼系圈、超能圈、飛行圈、電系圈、光系圈、幽靈圈、冰系圈、草系圈、火系圈、毒系圈。
然而測驗結果的上面會顯示「你的名字」天生就混「XX圈」，是連在一起看的，可不是說你這個人「天生就混」喔！結果圖可以儲存圖檔，也可以分享給朋友或者再玩一次都沒有問題。
像是以記者實際測驗得到的「超能圈」形容，內心則是表示「大腦超載」、「好忙啊」、「察言觀色」等等；而外在則是「工作狂」、「記憶力超好」、「有創邪教的潛能」、「內建讀心術」等等，甚至底下也會有相吸屬性以及相剋屬性，是非常有趣的測驗，不少人都在社群分享自己的結果，成功引起話題。
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