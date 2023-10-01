林昀儒、莊智淵史詩逆轉！「關鍵暫停翻盤」　中國隊教練慘遭出征

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來到決戰第五局，莊智淵、林昀儒仍然以4：7落後，處於劣勢，結果中國地主隊教練卻喊出暫停，沒想到暫停之後，莊智淵、林昀儒連續拿下五分，最終以11：8拿下尾盤，上演讓2追3的史詩級逆轉勝，如此超展開劇情，讓林昀儒賽後訪問都表示「賽前沒有想過會贏」；而莊智淵則表示贏得比賽的關鍵就是「沒有放棄」！
然而，消息曝光之後，讓不少中國球迷感到不滿，到中國隊教練王皓的微博出征，不少人也發文抨擊「第五局怎麼會喊暫停呢？打得氣勢正旺，節奏都亂了呀」、「就是第五局的暫停都亂套了呀！」、「王皓不會喊暫停就讓運動員自己喊」、「輸掉這種2：3是最令人生氣的，第五局領先位置為何需要喊出暫停，而不是一口氣拿下呢？」
不過，也有許多王皓球迷力挺表示「那些噴王皓的，你們就覺得王皓想要輸掉比賽嗎？教練有教練的考量好嗎？」、「尊重專業，輪不到你們這些鍵盤教練出來撒野」、「那些沾不到桌球邊的人就算了吧，王皓的判斷力還輪不到你們指教」。
而男雙莊智淵、林昀儒確定已經有銅牌可拿，接下來4強會遇到南韓組合張禹珍／林鍾勳，是目前世界排名第2的組合，如果又能奪下勝利，獎牌還可以再推進顏色。
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