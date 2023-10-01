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林昀儒、莊智淵史詩逆轉！「關鍵暫停翻盤」　中國隊教練慘遭出征

▲台灣「老少配」組合莊智淵、林昀儒擊敗地主中國大陸的第5種子梁靖崑、林高遠，逆轉晉級杭州亞運桌球男雙4強，保底銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「老少配」組合莊智淵、林昀儒擊敗地主中國大陸的第5種子梁靖崑、林高遠，逆轉晉級杭州亞運桌球男雙4強，保底銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2022年杭州亞運賽事還在如火如荼的進行當中，其中9月30日中華隊桌球男雙組合莊智淵、林昀儒出戰8強賽事，對上中國隊的梁靖崑、林高遠，結果上演史詩級的逆轉秀，原本一開始連輸兩盤，最後卻以2：3打下地主隊，成功闖入四強，也保底有銅牌可拿，讓台灣球迷相當開心！但幾家歡樂幾家愁，中國隊的教練王皓慘遭大陸球迷出征，不少人對於當時氣勢正旺的關鍵第五局喊出暫停感到有意見，微博還因此登上熱搜。

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回顧該場賽事，前面開場兩局莊智淵、林昀儒擋不住中國隊的攻勢，一連在前兩局以6：11、7：11的成績輸掉，後來第三局開局也是以2：5開局，但中華隊喊出暫停之後，調整狀態最後單局逆轉，以11：8奪下勝利；第四局再度以11：6扳平比數。

來到決戰第五局，莊智淵、林昀儒仍然以4：7落後，處於劣勢，結果中國地主隊教練卻喊出暫停，沒想到暫停之後，莊智淵、林昀儒連續拿下五分，最終以11：8拿下尾盤，上演讓2追3的史詩級逆轉勝，如此超展開劇情，讓林昀儒賽後訪問都表示「賽前沒有想過會贏」；而莊智淵則表示贏得比賽的關鍵就是「沒有放棄」！

▲林昀儒和莊智淵搭檔出戰杭州亞運男子雙人桌球賽事。（圖／中華奧會提供）
▲林昀儒和莊智淵搭檔出戰杭州亞運男子雙人桌球賽事。（圖／中華奧會提供）
然而，消息曝光之後，讓不少中國球迷感到不滿，到中國隊教練王皓的微博出征，不少人也發文抨擊「第五局怎麼會喊暫停呢？打得氣勢正旺，節奏都亂了呀」、「就是第五局的暫停都亂套了呀！」、「王皓不會喊暫停就讓運動員自己喊」、「輸掉這種2：3是最令人生氣的，第五局領先位置為何需要喊出暫停，而不是一口氣拿下呢？」

不過，也有許多王皓球迷力挺表示「那些噴王皓的，你們就覺得王皓想要輸掉比賽嗎？教練有教練的考量好嗎？」、「尊重專業，輪不到你們這些鍵盤教練出來撒野」、「那些沾不到桌球邊的人就算了吧，王皓的判斷力還輪不到你們指教」。

而男雙莊智淵、林昀儒確定已經有銅牌可拿，接下來4強會遇到南韓組合張禹珍／林鍾勳，是目前世界排名第2的組合，如果又能奪下勝利，獎牌還可以再推進顏色。

▲台灣「老少配」組合莊智淵／林昀儒擊敗地主中國大陸的第5種子梁靖崑／林高遠，逆轉晉級杭州亞運桌球男雙4強，保底銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲中華隊莊智淵、林昀儒擊敗地主中國大陸的第5種子梁靖崑、林高遠，晉級杭州亞運桌球男雙4強。（圖／中華奧會提供）

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