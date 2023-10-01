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中國桌球3組雙打全輸！歷史戰績翻出驚呆　球迷崩潰心情看懂了

▲中國兩組女雙在杭州亞運落敗，這是21年來首次他們無法在在這個項目奪金。（圖為陳夢、王藝迪／美聯社／達志影像）
▲中國兩組女雙在杭州亞運落敗，這是21年來首次他們無法在在這個項目奪金。（圖為陳夢、王藝迪／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2022杭州亞運賽事都還在進行當中，其中為中國隊獎牌大庫的「桌球項目」，竟然一天連續爆冷輸掉比賽，男雙、女雙都沒能摸到獎牌邊緣，讓球迷完全不能接受，不管是男教練王皓還是女教練馬琳都被出征。那麼為何中國球迷如此激動？中國隊過去在亞運桌球成績也被翻出，讓不少台灣網友也直言「球迷崩潰心情看懂了」。

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回顧賽事過程，在男雙部分，我國桌球好手莊智淵與林昀儒組成「老少配」對戰中國隊的梁靖崑和林高遠，結果上演史詩級讓2追3逆轉秀，中國隊男雙因此出局；而中國「海產姐妹」孫穎莎和王曼昱接著下午迎戰日本張本美和搭檔木原美悠，結果竟然爆冷出局，而且是以1：3落後兩盤出局，讓球迷備感意外，男女教頭王皓、馬琳臉色都相當不好看。

▲台灣「老少配」組合莊智淵／林昀儒擊敗地主中國大陸的第5種子梁靖崑／林高遠，逆轉晉級杭州亞運桌球男雙4強，保底銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「老少配」組合莊智淵、林昀儒擊敗地主中國大陸的第5種子梁靖崑、林高遠，逆轉晉級杭州亞運桌球男雙4強，保底銅牌。（圖／中華奧會提供）
然而過去中國隊在亞運桌球項目的表現上可以說是「橫掃」的狀態，從2006年開始幾乎所有金牌都被中國隊給包下，以男雙來說2006年開始連續三屆連霸金牌；女雙的部分則也是從2006年開始三連霸亞運金牌，更別說這次女雙輸掉的組合是世界排名第一、同時還是2019年及2021年世錦賽冠軍的選手。

除此之外，女雙這次中國隊派出兩個組合，還包括2023年新科世錦賽女雙冠軍陳夢和王藝迪，結果對戰印度姊妹組合蘇蒂塔．穆克吉（Sutirtha Mukherjee）與艾希卡．穆克吉（Ayhika Mukherjee），沒想到最後也以1：3輸掉比賽，讓許多球迷大感意外，兩組女雙連4強都進不了。

▲中國在亞運桌球項目上表現優異，包括男雙、女雙都已經連續三屆亞運金牌，沒想到今年亞運派出三組人馬全部輸掉比賽，無緣四強以及獎牌。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲中國在亞運桌球項目上表現優異，包括男雙、女雙都已經連續三屆亞運金牌，沒想到今年亞運派出三組人馬全部輸掉比賽，無緣四強以及獎牌。（示意圖／翻攝自pixabay）
在過往亞運獎牌的分佈當中，中國隊金牌數高達66面，銀牌也有37面，銅牌則有26面，總計數量有129面獎牌在桌球項目獲得，金牌數領先日本隊的20面足足有三倍之多。而中華隊亞運只拿過一面金牌，是在1958年男子單打賽事，中華隊好手李國定所拿下，至此後中華隊再也沒有在亞運桌球項目拿過金牌。

這樣的實力差距，才讓一天連續三組人馬爆冷輸掉比賽引起中國球迷不滿，認為教練王皓、馬琳都要負起責任，但各國運動風氣不同，不少台灣網友也表示「是可以理解十拿九穩的項目爆冷連續輸，心態還蠻崩的」、「看了歷屆成績，難怪中國球迷這麼氣，但多鼓勵選手、教練比較好，只要是比賽本來就有輸有贏」。

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