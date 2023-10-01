中國桌球3組雙打全輸！歷史戰績翻出驚呆　球迷崩潰心情看懂了

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然而過去中國隊在亞運桌球項目的表現上可以說是「橫掃」的狀態，從2006年開始幾乎所有金牌都被中國隊給包下，以男雙來說2006年開始連續三屆連霸金牌；女雙的部分則也是從2006年開始三連霸亞運金牌，更別說這次女雙輸掉的組合是世界排名第一、同時還是2019年及2021年世錦賽冠軍的選手。
除此之外，女雙這次中國隊派出兩個組合，還包括2023年新科世錦賽女雙冠軍陳夢和王藝迪，結果對戰印度姊妹組合蘇蒂塔．穆克吉（Sutirtha Mukherjee）與艾希卡．穆克吉（Ayhika Mukherjee），沒想到最後也以1：3輸掉比賽，讓許多球迷大感意外，兩組女雙連4強都進不了。
在過往亞運獎牌的分佈當中，中國隊金牌數高達66面，銀牌也有37面，銅牌則有26面，總計數量有129面獎牌在桌球項目獲得，金牌數領先日本隊的20面足足有三倍之多。而中華隊亞運只拿過一面金牌，是在1958年男子單打賽事，中華隊好手李國定所拿下，至此後中華隊再也沒有在亞運桌球項目拿過金牌。
這樣的實力差距，才讓一天連續三組人馬爆冷輸掉比賽引起中國球迷不滿，認為教練王皓、馬琳都要負起責任，但各國運動風氣不同，不少台灣網友也表示「是可以理解十拿九穩的項目爆冷連續輸，心態還蠻崩的」、「看了歷屆成績，難怪中國球迷這麼氣，但多鼓勵選手、教練比較好，只要是比賽本來就有輸有贏」。
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