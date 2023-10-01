天氣預報／小犬颱風逼近！吳德榮：週二轉中颱 各國最新路徑出爐
小犬颱風（KOINU）昨（30）日生成後，目前強度持續增強，未來路徑也將持續靠近台灣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，小犬預估會在週二（10月3日）增強為「中度颱風」，週三至週五（10月4日至10月6日）影響最大，目前各國大多預測，小犬會朝偏西方向通過台灣南端近海，但整體路徑還有不確定性，請民眾持續留意颱風最新動態。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，小犬颱風的「70％機率範圍」包括大部分台灣及呂宋島北端，反映路徑預測仍有較大的不確定性。最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，小犬颱風的平均路徑，以「偏西方向通過台灣南端近海」；週三至週五影響最大，但其影響程度與路徑及當時強度密切相關。
最新美國（GEFS）系集模式模擬則顯示，「小犬」除了偏西進行的的機率較高外，在台灣東側海面，也有較小的機率向北迴轉遠離。皆反映其路徑預測的「不確定性」，應續觀察其路徑及威脅程度的變化。
吳德榮說明，今明（10月1日至10月2日）兩天，受到微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，桃園以北及東北部轉有局部短暫雨，花東局部地區也偶有短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨的機率。西半部白天仍偏熱，北台灣稍轉涼，今日各地區氣溫上，北部攝氏24至35度、中部攝氏24至35度、南部攝氏25至35度、東部攝氏22至34度。
吳德榮提及，週二各地天氣仍晴朗，下午起北部、東部轉有局部雨，週三（10月4日）北部、東半部雨勢變大，西半部也轉有局部雨；週四、週五各地明顯降雨，且將有較大雨勢，實際情況得視小犬颱風動向，都還有調整空間，此外，週六（10月7日）大氣還是不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率。