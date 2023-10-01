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中秋訂房率「創今年新低」！業者：沒想到這麼差　國旅下墜原因曝

▲國旅價格不便宜，加上疫情解封，不少人都會選擇出國遊玩。（圖／NOWnews資料照）
▲國旅價格不便宜，加上疫情解封，不少人都會選擇出國遊玩。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

在疫情解封之後，從今年開始的所有連續假期，國旅的訂房率幾乎不超過6成，原因其實就是跟「住宿價格」息息相關，加上過去三年大家真的都沒出國，國旅CP值又銳減，形成大家寧願出國不在國內玩的情況。根據資料顯示，今年中秋連假訂房率僅47.69%，是今年的新低，就有旅遊業者坦言「知道會不好，但沒想到這麼差」。

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根據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，其中才剛過完的中秋連假比例創下今年新低。

然而反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量不斷創新高，從清明單日最高突破10萬人次、端午11萬人次，到了這次疏運期拉長至中秋到國慶連假（9月28日至10月11日）共14天，預估將增加32架次包機、74架次加班機，總運量超過162萬人次，單日最高近12萬人次，每日平均約11.5萬人次。

▲疫情解封之後，從今年開始就越來越多人開始安排出國，那你是否聽過身邊朋友要到「中國」旅遊呢？（示意圖／翻攝Pexels）
▲疫情解封之後，從今年開始就越來越多人開始安排出國，今年以來，桃園機場每經歷一個連假，入境客運量不斷創新高。（示意圖／翻攝Pexels）
消息曝光之後，還有網友特地在PTT發文表示「看到說機場爆滿，都是旅客要去日本或其他國家玩的，反觀國旅因為太貴，訂房率歷史新低，如果未來廉航航線更多，預測國旅會更慘，請問國旅被教訓了嗎，會學到降價符合水準嗎？」貼文曝光後就又掀起一波討論，不少人認為「台灣住宿實在太貴」、「去澎湖玩個四天就噴一萬三，真的不如去沖繩」、「真的不要再拿我的稅金去補這些業者！氣死！」

而根據《聯合新聞網》報導，墾丁一家五星級飯店主管也直言，「往年的中秋假期住房都有八、九成，今年3天平均住房卻只有五成，原因包括疫後出國潮湧現，跟國慶連假時間近，分散旅客，而中秋也是國人重家庭團聚的日子，相對其他連假訂房率本來就有差，雖然知道會不好，但沒想到這麼差！」他坦言「雖然國慶連假訂房前兩天恢復近滿房榮景，但下半年非假日整體還是不好」。

▲日本旅遊回溫，4月份造訪日本的外國旅客近兩百萬，登疫後高峰。（圖／取自Pixabay）
▲在疫情高峰結束之後，不少國人會選擇出國而不會在國內旅遊。（示意圖／取自Pixabay）

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