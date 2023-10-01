中秋訂房率「創今年新低」！業者：沒想到這麼差　國旅下墜原因曝

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然而反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量不斷創新高，從清明單日最高突破10萬人次、端午11萬人次，到了這次疏運期拉長至中秋到國慶連假（9月28日至10月11日）共14天，預估將增加32架次包機、74架次加班機，總運量超過162萬人次，單日最高近12萬人次，每日平均約11.5萬人次。
消息曝光之後，還有網友特地在PTT發文表示「看到說機場爆滿，都是旅客要去日本或其他國家玩的，反觀國旅因為太貴，訂房率歷史新低，如果未來廉航航線更多，預測國旅會更慘，請問國旅被教訓了嗎，會學到降價符合水準嗎？」貼文曝光後就又掀起一波討論，不少人認為「台灣住宿實在太貴」、「去澎湖玩個四天就噴一萬三，真的不如去沖繩」、「真的不要再拿我的稅金去補這些業者！氣死！」
而根據《聯合新聞網》報導，墾丁一家五星級飯店主管也直言，「往年的中秋假期住房都有八、九成，今年3天平均住房卻只有五成，原因包括疫後出國潮湧現，跟國慶連假時間近，分散旅客，而中秋也是國人重家庭團聚的日子，相對其他連假訂房率本來就有差，雖然知道會不好，但沒想到這麼差！」他坦言「雖然國慶連假訂房前兩天恢復近滿房榮景，但下半年非假日整體還是不好」。