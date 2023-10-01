小犬颱風4大重點！「海陸警」最快週二發布 國慶連假天氣有變數
颱風小犬（KOINU）目前仍在菲律賓東方海面發展，路徑持續靠近台灣，未來將會受太平洋高壓勢力的消長決定其與台灣的距離，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，目前小犬颱風從巴士海峽通過的機率較高，登陸台灣機率低，週二（10月3日）海警、陸警有機會接續發布，週三至週四（10月4日至10月5日）風雨最明顯，且颱風過後的國慶連假，也有異常降雨的訊號，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
針對小犬颱風最新動態，賈新興列出4個重點說明，首先在「各國預測路徑」上，顯示小犬颱風靠近恆春半島以南至巴士海峽通過的機率較高，少部分仍有登陸南台灣的模擬。「颱風警報」部分，預估週二清晨有發佈海警的機率，週二晚上有發佈陸警的機率。
「風雨影響」部分，賈新興指出，週三至週四是小犬颱風影響最明顯時間，降雨熱區落在宜花東及屏東山區，新竹以北及宜花東有陣雨，高屏也有局部短暫陣雨，其中宜花東及屏東山區留意較大雨勢發生的機率，風力則是在週三至週四中午前最大，包括新竹以南沿海、澎湖、台東、屏東及恆春半島都要留意較強陣風。
此外，賈新興補充，在小犬颱風遠離台灣之後，週六（10月7日）開始的國慶連假環境也會有所轉變，尤其東北部要留意有異常降雨機率；預估週六午後北部、宜花及桃園以南有局部短暫陣雨，下週日（10月8日）基隆、北海岸至東北角有局部短暫雨，午後西半部山區、北部、宜花東及台南以南有局部短暫陣雨。下週一（10月9日）宜花東沿海有零星短暫雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。