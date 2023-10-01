亞運游泳中日韓稱霸！其他國「僅能分6塊獎牌」 王冠閎奪銀超猛
杭州亞運賽事都還在進行當中，其中游泳部分已經結束賽程，中華隊好手「台灣蝶王」王冠閎在男子200公尺蝶式決賽中摘下銀牌，也是暌違25年的亞運男泳將獎牌。然而這塊銀牌的強度有多猛？網紅「二哥Real Talk」也分析了亞運游泳項目的獎牌分佈，直言「這真的是難上加難，非常不容易」。
記者張嘉哲/綜合報導
網紅「二哥Real Talk」表示「在亞洲游泳，你要拿到一塊獎牌有多困難？游泳這個項目在亞洲是被中日韓三個國家壟斷的，這屆亞運游泳項目總共要頒發41面金牌，然而中國就包辦了28面、韓國則是6面、日本5面、香港2面」。
然而在中日韓三個國家中，包辦了41金39銀37銅，加起來共拿了117面獎牌，然而亞運游泳項目總獎牌數是123面，也就是說其他國家所有的游泳選手參加亞運游泳比賽，要去搶那剩下的「6」面獎牌，包括「銀牌2面」、「銅牌4面」。
「二哥Real Talk」說「就在那麼困難的環境下，王冠閎在200公尺蝶式搶到了這亞運游泳僅有2面銀牌中的一面銀牌，你一定知道這很不容易，但你如果看完上面獎牌分佈，你會覺得這是難上加難，這是從訓練到比賽、從身體到心理，一次又一次的成長堆疊。
「二哥Real Talk」也提到，整個過程包含太多情緒要消化，看著怎麼游都是那些人站上頒獎台，自己要在這樣的環境下殺出一片天，真的不容易，「就像他賽後訪問的時候說不出話來一樣，情緒上來真的會一片空白，也只有他自己知道他一路走到頒獎台上這過程經歷了什麼」。