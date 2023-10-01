小犬颱風有可能登陸！各地「暴風圈侵襲」機率增 7縣市難逃大雨
小犬颱風（KOINU）目前在菲律賓東方海面持續增強，路徑則朝台灣靠近，據中央氣象署最新預測，小犬颱風整體路徑往北修正，除了持續有登陸南台灣的機率外，各地暴風圈侵襲機率也有所增加，氣象署預報員趙竑表示，週二（10月3日）可能會發布海警，陸警還要再評估，天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則強調，無論怎麼走，宜、花、東、基、北、恆都將有連續大雨，請民眾留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象署預報員趙竑指出，小犬颱風今日增強的速度很快，有機會明（2）日白天就成為中度颱風，目前暴風圈侵襲機率以「蘭嶼」的71％最高、台南、高雄、屏東、台東也都有60%以上機率，花蓮、台中以南則是50％以上，台北至苗栗、宜蘭搭約落在35％至46％之間。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，小犬颱風雖然有可能登陸，但實際情況還有變數，能確定的是，颱風貼近台灣機率很高，尤其花蓮、台東、南部位於第一線，這幾天要開始做防颱準備，而因為季節性因素，宜蘭、雙北、基隆就算沒有被暴風圈籠罩，風雨也會相當有感。
此外，小犬颱風進入台灣西南海域或台灣海峽南部後，會開始減慢速度，屆時歐美模式的路徑也出現明顯分歧，歐洲模式認為，太平洋高壓依然強盛，小犬繼續朝香港附近前進；美國模式則認為，太平洋高壓會減弱，加上小犬體型較為龐大，小犬可能在台灣旁邊滯留打轉，但無論怎麼走，「宜蘭、花蓮、台東、基隆、雙北、恆春」，都會有持續性的大雨。