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情侶「存款僅80萬」買下千萬房！購買方法公開：適合現在年輕人

▲買一棟屬於自己的房子，可以說是每個人的夢想，但是隨著房價水漲船高，不少人就算省吃儉用都很難買得起。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲買一棟屬於自己的房子，可以說是每個人的夢想，但是隨著房價水漲船高，不少人就算省吃儉用都很難買得起。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者張嘉哲/綜合報導

買一棟屬於自己的房子，可以說是每個人的夢想，但是隨著房價水漲船高，很多人可能省吃儉用許多年，都不一定能夠買到一間套房。然而就有女網友透露，過去自己在台南看屋的時候，一千萬可以買到全新透天，但是到了隔年卻變成只能買到新大樓，顯見房價的增幅非常快，讓她直呼「好在自己當初有早點購買」，不過由於自己跟男友存款僅有80萬的條件下，如何買到一千萬的新房，其方法還是引起討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「3年前畢業後就回南部工作，當時在市區看到一棟透天厝，新成屋售價約1000萬，但當時還沒有想買房念頭，到了隔年繼續看屋，卻發現1000萬只能買到大樓三房，真的是被台南的房價漲幅給嚇到了」。

「不過基於是自住的需求，還是跟男友一起硬著頭皮買下去了，但我們當時存款只有80萬」該網友說「雖然長輩們認為一千萬市區可以買到新透天，但我們買下來之後，那棟大樓房價持續翻漲，現在單坪就已經漲了6萬多，只能說好險有馬上決定下手」。

▲台南市北區電梯大樓與華廈，平均單價率先站上2字頭。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名女網友分享自己與男友存款一共80萬就直接買下新大樓。（示意圖非當事住宅／NOWnews資料照片）
而貼文曝光後，不少網友好奇「存款只有80萬可以買房嗎？」該女網友也解釋「我們購買的是預售屋，訂金只要10萬元，頭期是分期繳，然後抓2.5年去分期繳的，比較重的是月繳款（約4至6萬），最後就是交屋款大概房價兩成扣掉前面已繳的工程款及訂金的部分」，因為在等房時也都吃家裡也住家裡因此能負擔，「但可能算是比較衝動的例子，大家還是要量力而為」。

事實上，「預售屋」的最大特色就是「低自備款」就可以購入，而且頭期款可以分階段付款，以總價1000萬，房貸80%，自備款20%舉例，房屋需自備的款項一般為200萬（20%），但預售屋一開始要拿出來的金額只要100萬（10%）即可，剩餘的100萬，將由後期付款階段分攤，是現在不少年輕族群、小家庭夫妻買房的方法之一。

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