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台鐵通勤族買房首選！北北基桃「這些站」千萬有找　交通超方便

▲越來越多民眾選擇在新北、桃園、基隆往返通勤，形成所謂「台鐵通勤族」，不過查看實價登錄，其實市面上有相當多千萬以下產品可供民眾考慮。（圖／永慶集團提供）
▲越來越多民眾選擇在新北、桃園、基隆往返通勤，形成所謂「台鐵通勤族」，不過查看實價登錄，其實市面上有相當多千萬以下產品可供民眾考慮。（圖／永慶集團提供）

記者張志浩/綜合報導

台北高房價是不少人的惡夢，而越來越多民眾選擇在新北、桃園、基隆往返通勤，形成所謂「台鐵通勤族」。據實價登錄資料，查看北北基桃台鐵站點周遭平均總價1000萬以下的房市交易狀況後。其中桃園「中壢車站」、基隆「海科館車站」房市交易相當熱絡，新北的「浮洲車站」不僅平均總價在千萬以下，更鄰近板橋，地理位置相當優越。

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綜觀總價千萬內台鐵站點，又以中壢車站、桃園車站及內壢車站交易最火熱，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢站、桃園站屬於台鐵大站。中壢車站距離北市中心約40至50分鐘左右，火車班次密集，將來機場捷運線延伸至中壢站，連接高鐵、機場，大幅增添聯外的便利性。

而從桃園車站搭自強號，不到半小時就能抵達台北車站，且未來還有捷運綠線及棕線，桃園交通網路會更加完善。兩站點未來皆有捷運加持發展可期，單價約落在24至25萬之間。內壢車站則是串連桃園車站及中壢車站的樞紐，雖不在捷運線規劃內，不過還是有不少公車路線經過，每坪房價又比桃園和中壢站便宜約4到5萬。房價較北市親民，同樣預算內可購得的室內空間更大，因此深受許多購屋民眾的喜愛。

▲綜觀總價千萬內台鐵站點，又以中壢車站、桃園車站及內壢車站交易最火熱。（圖／永慶集團提供）
▲綜觀總價千萬內台鐵站點，又以中壢車站、桃園車站及內壢車站交易最火熱。（圖／永慶集團提供）
此外，新北市的板橋、汐止也還有1千萬內的台鐵站點，分別是浮洲車站及五堵車站。陳金萍說明，兩站點都距離五鐵共構的大站不遠，浮洲站平均只要3分鐘就能到達板橋站，班次也多，而到台北車站也僅需14分鐘左右。五堵站10分鐘可抵達南港站，而且也不用半小時就能到北車。浮洲站及五堵站每坪單價皆落在3字頭，平均總價只要千萬內就能入手。

陳金萍補充，基隆市海科館站、基隆站及三坑站3個火車站周遭的房屋，其實也只要500萬元就有機會入手，且基隆車站和三坑車站比鄰而居，來往北車通勤時間平均40至50分鐘，鄰近快速道路，基隆客運及快捷公車也有不少班次。此外，也有看好基隆捷運未來潛力的民眾，往汐止到基隆中間的台鐵站點周邊購屋，且均價只要1字頭，加上距離台北市區更近，實惠的房價也減輕不少購屋負擔。而海科館站則是離基隆市區稍微偏遠，雖然房價是榜單中最低，但是火車班次相對較少，民眾若有意於此購屋，需要特別留意。

▲新北市的板橋、汐止也還有1千萬內的台鐵站點，分別是浮洲車站及五堵車站。（圖／永慶集團提供）
▲新北市的板橋、汐止也還有1千萬內的台鐵站點，分別是浮洲車站及五堵車站。（圖／永慶集團提供）
▲基隆市海科館站、基隆站及三坑站3個火車站周遭的房屋，其實也只要500萬元就有機會入手。（圖／永慶集團提供）
▲基隆市海科館站、基隆站及三坑站3個火車站周遭的房屋，其實也只要500萬元就有機會入手。（圖／永慶集團提供）

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