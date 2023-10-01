台鐵通勤族買房首選！北北基桃「這些站」千萬有找　交通超方便

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而從桃園車站搭自強號，不到半小時就能抵達台北車站，且未來還有捷運綠線及棕線，桃園交通網路會更加完善。兩站點未來皆有捷運加持發展可期，單價約落在24至25萬之間。內壢車站則是串連桃園車站及中壢車站的樞紐，雖不在捷運線規劃內，不過還是有不少公車路線經過，每坪房價又比桃園和中壢站便宜約4到5萬。房價較北市親民，同樣預算內可購得的室內空間更大，因此深受許多購屋民眾的喜愛。
此外，新北市的板橋、汐止也還有1千萬內的台鐵站點，分別是浮洲車站及五堵車站。陳金萍說明，兩站點都距離五鐵共構的大站不遠，浮洲站平均只要3分鐘就能到達板橋站，班次也多，而到台北車站也僅需14分鐘左右。五堵站10分鐘可抵達南港站，而且也不用半小時就能到北車。浮洲站及五堵站每坪單價皆落在3字頭，平均總價只要千萬內就能入手。
陳金萍補充，基隆市海科館站、基隆站及三坑站3個火車站周遭的房屋，其實也只要500萬元就有機會入手，且基隆車站和三坑車站比鄰而居，來往北車通勤時間平均40至50分鐘，鄰近快速道路，基隆客運及快捷公車也有不少班次。此外，也有看好基隆捷運未來潛力的民眾，往汐止到基隆中間的台鐵站點周邊購屋，且均價只要1字頭，加上距離台北市區更近，實惠的房價也減輕不少購屋負擔。而海科館站則是離基隆市區稍微偏遠，雖然房價是榜單中最低，但是火車班次相對較少，民眾若有意於此購屋，需要特別留意。