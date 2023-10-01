焦糖楓串燒開工送巨無霸鑫鑫腸 無麵包「整顆都是肉」漢堡王倒數
中秋連假結束也不怕，串燒、烤肉優惠可以繼續吃到雙十國慶日！焦糖楓串燒明（2）日祭出「點十成鑫」開工優惠，凡購買350元的TOP 10套餐，就加碼贈送10入一串「巨無霸鑫鑫腸」；漢堡王每年限定回歸的無麵包「整顆都是肉」漢堡，則進入期間限定開吃倒數。
記者蕭涵云/綜合報導
📌焦糖楓：開工送10入一串「巨無霸鑫鑫腸」
精緻平價連鎖串燒品牌焦糖楓今（2）日起至10月10日雙十國慶日，祭出超狂「點十成鑫」開工優惠，凡購買350元的TOP 10套餐，包含牛肋條、蔥肉捲、圓甜不辣、無骨烤雞腿、脆皮肥腸、豬血糕、雞皮、四季豆、炸豆包、白蝦，就加碼贈送10入一串限量版「巨無霸鑫鑫腸」，豪邁加菜啦。
📌漢堡王：無麵包漢堡「整顆都是肉」倒數 12款「買一送一」
而每年中秋回歸的漢堡王「整顆都是肉」無麵包漢堡，只供應到10月10日雙十國慶，把握時間開吃雙層烤牛、雙層辣腿排，除了最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」，有夠厚實；今年還有新上市「無麵包雙層脆雞堡」，搭配當季時蔬、美式起士，不用動手爽爽吃烤肉！