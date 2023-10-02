中秋訂房率「創今年新低」！業者：沒想到這麼差　國旅下墜原因曝

國旅超慘！她曝西門町1晚房價　揭「台日住宿差距」：要自己反省

▲有網友指出，許多台灣觀光景點比起以往連假變得冷清許多，讓時常旅日的臉書粉專「迷妹有話對你說」發文分析國旅慘況。（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲有網友指出，許多台灣觀光景點比起以往連假變得冷清許多，讓時常旅日的臉書粉專「迷妹有話對你說」發文分析國旅慘況。（示意圖／記者賴禹妡攝）

記者賴禹妡／綜合報導

中秋連假剛過，許多民眾在假期間安排行程出遊，卻有網友指出，台灣觀光景點比起以往連假變得冷清許多，還有旅宿業者坦言，這次連假的住房率「沒想過這麼差」。對此，時常旅日的臉書粉專「迷妹有話對你說」就分析國旅慘況，透露西門町飯店房價在雙十連假後一晚竟要1萬1664元，讓她搖頭直呼：「台灣的飯店業自己要反省。」 

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「迷妹有話對你說」昨（1）日發文分析國旅慘況，「台灣一晚1千2千的住宿不是沒有，但爛到髒到你不想進去、不然就是在很老舊的大樓或陰森巷弄（或奇怪的店樓上）」，但日本商旅同樣價位卻可以提供乾淨、可以舒服睡覺的房間，只是空間比較小而已。 

「迷妹有話對你說」指出，台灣飯店業者要自己反省，「那種服務跟空間性價比差別這麼大，還好意思收這麼高額的房費？西門町一晚六千跟一晚兩千我也不會想去住」。尤其她查了雙十連假後西門町飯店的價格，一晚房價竟高達1萬1664元，讓她直言：「你告訴我，這種價格有什麼好去住的？有什麼好吃好玩到必須去觀光的？有什麼可以吸引其他國家觀光客的？」 

▲「迷妹有話對你說」查了西門町飯店房價，在雙十連假後一晚竟要1萬1664元，讓她直言台灣飯店業者要自己反省。（示意圖／Pexels）
▲「迷妹有話對你說」查了西門町飯店房價，在雙十連假後一晚竟要1萬1664元，讓她直言台灣飯店業者要自己反省。（示意圖／Pexels）
「迷妹有話對你說」還表示，國旅住宿費狂漲，卻也不見房務及飯店人員薪資有上漲到應該的水準，「不要有人去的時候拿翹漲房費，沒人去的時候一樣抵死不肯降價還要哭窮，真的超讓人不齒」，最後她更強調：「不是我們要教訓國旅，是國旅以為我們消費得起，一晚破上千上萬元的房價，我還是洗洗回家睡，存錢坐飛機去日本玩卡實在。」 

事實上，根據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，其中才剛過完的中秋連假比例創下今年新低，反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量卻不斷創新高。 

而根據《聯合新聞網》報導，墾丁一家五星級飯店主管透露，「往年的中秋假期住房都有八、九成，今年3天平均住房卻只有五成，原因包括疫後出國潮湧現，跟國慶連假時間近，分散旅客，而中秋也是國人重家庭團聚的日子，相對其他連假訂房率本來就有差，雖然知道會不好，但沒想到這麼差！」他坦言「雖然國慶連假訂房前兩天恢復近滿房榮景，但下半年非假日整體還是不好」。 

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