帶團沒人消費！女導遊氣炸「逼遊覽車停1小時」狂罵：不買就棄團
今年大陸的「十一長假」遇上了中秋節，總共有長達8天的假期，連帶讓當地旅遊業一起興旺。沒想到，貴州貴陽竟有一名女導遊在帶團時，因不滿團客沒有消費買翡翠，氣憤地要求遊覽車在休息區停留1小時，並在車上狂罵團客，甚至揚言要棄團。影片曝光後造成熱議，也引起貴陽市文旅局重視，表示官方即將出手開罰。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，貴陽一間旅行社的女導遊在帶團出遊時，因不滿跟團旅客沒掏錢買翡翠，竟要求司機將遊覽車停留在休息區1小時，並在車上對著所有團客狂罵，表示自己出來服務兩天，走到腿都斷了，到了景點還不斷幫大家拍照，但一提到消費，團客就要生氣吵架，且什麼都不願意購買，讓她怒喊：「出來玩要講良心。」
女導遊氣憤要求團客補繳團費，或是進購物店內消費，否則她將會當場直接棄團。最後是經過公司協調，團客們才得以繼續跑行程。事件曝光後引起廣大熱議，貴陽市文旅局對此事件相當重視，旅遊執法人員也迅速展開行動核查，目前已經找到涉事導遊及旅行社。
貴陽市文旅局指出，將會根據事實情況向相關人士進行處罰，並表示官方對於這種擾亂旅遊市場秩序的行為，會一查到底，對害群之馬絕不姑息，案件若有新進展會再向民眾報告。