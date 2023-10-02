大型重機能停「機車停車格」？交通部將再洽地方討論

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對此，交通部回應，針對開放大型重機視車身長度停放汽機車停車位課題，曾徵詢地方主管機關實務意見，基於停車管理涉及現行各地方主管機關實務布設多為長2公尺、寬1公尺，必須慎重考量相關地方政府所提意見及可能面臨問題如車行動線、車道寬度、車格尺寸需要釐清外，收費方式可能造成爭議；另機車區常有車輛挪移搬遷等行為，易造成糾紛爭議。
交通部指出，統計資料顯示大型重型機車車長超過2公尺者占93%（車身長度大多在2-2.3公尺之間；以市售排行前60名之大型重機車款，僅4款黃牌重機之車長未逾2公尺），其停放突出機車停車格可能衍生行車或交通事故，均係涉及民、刑事責任課題，均需審慎面對及評。
交通部表示，因此，《道路交通安全規則》第112條已規定1格小型車及大型重型機車停車位可停放1輛以上大型重機，俾充分運用有限的停車空間，後續將朝設置長度2.5公尺、寬度1公尺以上大型重型機車停車位方向，與地方主管機關研議避免新增其他問題可行性。
另有關部分重機團體反映也有部分普通重型機車車身長度亦大於2公尺，交通部說，依據公路局及財團法人車輛安全審驗中心資料，99%之白牌普通重機車身長度在2公尺以下，因此，現行長2公尺、寬1公尺之機車停車位，可提供絕大多數之白牌普通重機停放。