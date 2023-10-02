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小犬前身是怪颱天秤！2017奪菲律賓160條人命　嚴重災害故被除名

▲中度颱風「小犬」路徑大幅北修，預估將在週三至週四間登陸南台灣。（圖／翻攝自日本氣象廳）
▲中度颱風「小犬」路徑大幅北修，預估將在週三至週四間登陸南台灣。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者賴禹妡／綜合報導

中度颱風「小犬」（國際命名KOINU）預估將在週三至週四（10月4日至10月5日）間登陸南台灣，引起台灣民眾高度關注。事實上，小犬颱風舊名為天秤颱風（TEMBIN），曾在2017年對菲律賓釀成災害，造成160人死亡、163人失蹤，同時也在2012年二次襲台，導致全台8人受傷、農損超過2.5億元。由於天秤颱風帶來嚴重災害，因此被颱風委員會除名，以新名字「小犬」取代。 

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天秤颱風曾在2017年對菲律賓釀成災難性破壞，根據「菲律賓國家災害風險降低與管理中心」（NDRRMC）資料顯示，天秤颱風當時造成160人死亡、163人失蹤，農業損失約14億披索（約新台幣8.4億），基礎設施損失約2億披索（約新台幣1.2億）。 

不只如此，天秤颱風也在2012年二次襲台，根據「全球災害事件簿網站」資料指出，天秤颱風在2012年8月21日至29日為台灣帶來豪雨，造成恆春半島、東部及台東離島地區災情慘重，台東縣金峰鄉累積雨量甚至達887.5mm，釀成全台共8人受傷、農損超過2.5億元的慘況。 

▲天秤颱風曾在2012年二次襲台，釀成全台共8人受傷、農損超過2.5億元的慘況，圖為2012年天秤颱風襲台路徑。（圖／翻攝自全球災害事件簿）
▲天秤颱風曾在2012年二次襲台，釀成全台共8人受傷、農損超過2.5億元的慘況，圖為2012年天秤颱風襲台路徑。（圖／翻攝自全球災害事件簿）
由於天秤颱風造成災難性影響，颱風委員會決定將「天秤」除名，並由日本提供新名字「小犬」（コイヌ koinu）取而代之，意指小犬座，同時這也是第一次使用的名稱。 

據氣象署最新資料，中度颱風小犬今早8時位於鵝鑾鼻東南東方860公里的海面上，以每小時13公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒40公尺（每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑80公里。 

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