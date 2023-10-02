肯德基彩虹「肯愛桶」炸雞+蛋撻399元！優惠代碼曝 吃到雙十國慶
光輝10月溫暖有愛！肯德基連續兩年響應 LGBT 遊行，號召大家一起為愛發聲「只要肯愛，都可愛」，推出期間限定彩虹設計「肯愛分饗桶」，明（3）日起爽嗑「炸雞+蛋撻」套餐下殺55折只要399元，雙十國慶連假也有6塊炸雞桶好康，優惠代碼「40495」曝光，整個十月都能划算開吃。
記者蕭涵云/綜合報導
📌彩虹「肯愛桶」炸雞＋蛋撻399元優惠
肯德基10月3日至10月31日，全台門市同步推出彩虹設計的「肯愛分饗桶」，一次爽嗑經典「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋雙色轉轉QQ球＋4塊上校雞塊＋紅茶(小) x 2」，期間限定優惠價只要399元。
民眾拍照「肯愛桶」上傳分享肯德基官方粉絲專頁活動貼文，還有機會可以獲得全台限量「KFC 肯愛小雞包」。
📌搶先預告「雙十連假桶」也只要399元
全民期待的雙十國慶連假，肯德基也有優惠，10月6日至10月10日加碼「雙十連假桶」，掌握隱藏優惠代碼「40495」，大嗑「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」也只要399元，下殺55折。另有爆漿榴槤球「買6送2」優惠，8顆爆漿榴槤球特價179元。
10月4日起開放全台肯德基門市預購，可於10月6日開放取餐。而且透過預訂快取／手機掃碼快速點餐，還可享受「指定套／桶餐加1元多1件蛋撻或炸雞」，優惠；利用「LINE Pay於官網線上付款」單筆滿500元享最高3% LINE POINTS回饋。
📌必勝客：優惠代碼「13446」享披薩「買一送一」
說到隱藏優惠，別忘了必勝客限定街口支付付費，優惠代碼「13446」，即日起至11月30日不分平假日，9吋小披薩「買A送B」只要288元，相當於平均一顆144元。A區披薩包括和風章魚燒/超級總匯/韓式泡菜燒肉/鐵板雙牛披薩/海鮮共5種口味，B區披薩則有雙層美式臘腸/夏威夷/燻雞絲蘑菇/日式照燒雞披薩共4種口味。官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13446」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。