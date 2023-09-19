獨／必勝客「圈圈披薩」回來了！中秋節「月亮＋圈圈」團圓價99元
不是愚人節！必勝客4月造成轟動的零傷害披薩「芝心圈圈」回來了，中秋節認真開賣「月亮＋圈圈」，香濃莫札瑞拉月亮起司餅和拉絲的芝心圈圈合體不分開，限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購團圓價只要99元。曾造成轟動的肯德基「7吋巨無霸蛋撻」也回歸了！今（19）日起開放肯德基官網獨家線上預訂，這次中秋節全台擴大北中南共55間門市可取貨3天！
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客「芝心圈圈」回歸！中秋節「月亮＋圈圈」團圓99元
必勝客中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。
📌肯德基「7吋巨蛋撻」回歸！今天官網開搶 中秋節55間門市取貨3天
曾造成轟動的肯德基「7吋巨無霸蛋撻」也回歸了！今起9月19日至9月29日，開放肯德基官網獨家線上預訂，全台擴大北中南共55間門市，9月28日至9月30日限3天每日晚上10點至10點半取貨。
「中秋限定7吋原味大蛋撻」禮盒，同樣附贈三角切托刀 x 1＋小花造型點心盤 x 6＋粉紅點心叉子 x 6＋心型蠟燭 x 1，備好滿滿儀式感只要329元！提醒大家，各餐廳仍有每日數量有限，若無法選擇日期/時段，表示該門市當日已售完，建議選擇其他門市或日期再試試看