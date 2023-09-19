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獨／必勝客「圈圈披薩」回來了！中秋節「月亮＋圈圈」團圓價99元

▲不是愚人節！必勝客零傷害披薩「芝心圈圈」回來了，中秋節「月亮＋圈圈」合體滿月，限PK雙饗卡APP，外帶買大送大或外送買大送小，加購團圓價99元；肯德基「7吋巨無霸蛋撻」今開賣。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲不是愚人節！必勝客零傷害披薩「芝心圈圈」回來了，中秋節「月亮＋圈圈」合體滿月，限PK雙饗卡APP，外帶買大送大或外送買大送小，加購團圓價99元；肯德基「7吋巨無霸蛋撻」今開賣。（圖／翻攝自必勝客FB）

記者蕭涵云/綜合報導

不是愚人節！必勝客4月造成轟動的零傷害披薩「芝心圈圈」回來了，中秋節認真開賣「月亮＋圈圈」，香濃莫札瑞拉月亮起司餅和拉絲的芝心圈圈合體不分開，限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購團圓價只要99元。曾造成轟動的肯德基「7吋巨無霸蛋撻」也回歸了！今（19）日起開放肯德基官網獨家線上預訂，這次中秋節全台擴大北中南共55間門市可取貨3天！

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📌必勝客「芝心圈圈」回歸！中秋節「月亮＋圈圈」團圓99元
必勝客中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。

▲愚人節開賣的單圈芝心圈圈，中秋節回歸「月亮＋圈圈」團圓合體了。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲愚人節開賣的單圈芝心圈圈，中秋節回歸「月亮＋圈圈」團圓合體了。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客「月亮＋圈圈」披薩，限定PK雙饗卡APP獨享，加購團圓價99元。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客「月亮＋圈圈」披薩，限定PK雙饗卡APP獨享，加購團圓價99元。（圖／翻攝自必勝客FB）
📌肯德基「7吋巨蛋撻」回歸！今天官網開搶　中秋節55間門市取貨3天
曾造成轟動的肯德基「7吋巨無霸蛋撻」也回歸了！今起9月19日至9月29日，開放肯德基官網獨家線上預訂，全台擴大北中南共55間門市，9月28日至9月30日限3天每日晚上10點至10點半取貨。

「中秋限定7吋原味大蛋撻」禮盒，同樣附贈三角切托刀 x 1＋小花造型點心盤 x 6＋粉紅點心叉子 x 6＋心型蠟燭 x 1，備好滿滿儀式感只要329元！提醒大家，各餐廳仍有每日數量有限，若無法選擇日期/時段，表示該門市當日已售完，建議選擇其他門市或日期再試試看

▲肯德基K-Dessert首波獨家限定「7吋巨無霸蛋撻」開箱，插上愛心蠟燭真的變生日蛋糕！預購方法就看這篇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「7吋巨無霸蛋撻」中秋節也回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「7吋巨無霸蛋撻」，真的像蛋糕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「7吋巨無霸蛋撻」今天官網開搶，中秋節55間門市取貨3天。（圖／記者蕭涵云攝）

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