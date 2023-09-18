肯德基「7吋巨蛋撻」回歸！9/19官網開搶 中秋節55間門市取貨3天
今年曾造成轟動的肯德基「7吋巨無霸蛋撻」回歸了！將於明天9月19日起開放肯德基官網獨家線上預訂，這次中秋節全台擴大北中南共55間門市可取貨3天！今年同樣回歸「中秋蛋撻熟客卡優惠」，買1張送1顆、買3張送6顆；明天起單點或桶餐加點原味蛋撻禮盒，還能享有「中秋歡聚有禮刮刮卡」，最大獎有機會可直接獲得6入原味蛋撻禮盒，現賺240元。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基今年4月開賣浮誇放大版的「7吋超巨蛋撻」，激似生日蛋糕的大小，同樣擁有獨特163層手工製作的酥脆撻殼外皮、搭配濃郁奶香內餡，吸引無數甜點迷。如今迎接中秋節重磅回歸了！7吋原味大蛋撻將於明天9月19日至9月29日，開放肯德基官網獨家線上預訂，全台擴大北中南共55間門市，9月28日至9月30日限3天每日晚上10點至10點半取貨。
而且最棒的是，業者掛保證，今年回歸的「中秋限定7吋原味大蛋撻」禮盒，同樣附贈三角切托刀 x 1＋小花造型點心盤 x 6＋粉紅點心叉子 x 6＋心型蠟燭 x 1，幫大家準備好滿滿儀式感！民眾最在意的價格，則完全沒調漲，同樣是329元就能吃到巨無霸蛋撻。但提醒大家，各餐廳仍有每日數量有限，若無法選擇日期/時段，表示該門市當日已售完，建議選擇其他門市或日期再試試看。
今年肯德基也同樣回歸「中秋蛋撻熟客卡優惠」，買1張蛋撻熟客卡送「1顆原味蛋撻兌換券」；買3張蛋撻熟客卡送「6顆原味蛋撻兌換券」。而且明天起單點或桶餐加點原味蛋撻禮盒，還能獲得「中秋歡聚有禮刮刮卡」，買1盒贈1張、買2盒贈2張，以此類推，也有機會抽中肯德基「7吋大蛋撻」，送完為止（獎項兌換期間為今年10月3日至10月23日，逾期恕不提供兌換服務）。
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