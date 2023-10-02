房市／竹北近2年量縮價增　信義房屋專家分析

國旅「房價貴慘」被台人罵爆！專家曝背後真相：有時真不是給你住

▲OTA管理顧問馬摩指出，國旅住宿房價高昂其中一個原因其實是和演算法有關，背後藏有業者為了提高曝光率而操作的行銷手法。（示意圖，非當事照／取自unsplash）
▲OTA管理顧問馬摩指出，國旅住宿房價高昂其中一個原因其實是和演算法有關，背後藏有業者為了提高曝光率而操作的行銷手法。（示意圖，非當事照／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

中秋連假訂房率創下今年新低，不少民眾認為國旅面臨重創，最根本原因是飯店房價太貴。對此，OTA（線上旅遊業）管理顧問馬摩就指出，國旅住宿房價高昂其中一個原因其實是和演算法有關，背後藏有業者為了提高曝光率而操作的行銷手法，「『有時候』這個價格還真的不是給你住的」。 

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馬摩昨（1）日在臉書粉專發文，他表示看到中秋連假國旅住房率慘淡，不少民眾在批評國旅住宿房價高昂，讓他忍不住直言「沒錯，『有時候』這個價格還真的不是給你住的」，並點出造成這現象其中一個原因，就和OTA當中最重要的資訊「排序（Ranking）」有關。 

馬摩透露，大家在網路上搜尋飯店跑出來的排序，其實是旅宿方長期經營的結果，「在轉換率、曝光、業績以及其他數據計算後再排名出來」。而台灣是OTA營收比重相當高的市場，尤其是中小型旅宿，這也讓經營者對於價格操作有較大的彈性空間，因此市場衍生出一種特化策略，「達到一定住房率後，在高住房率的日期開空房擺上更高的價格，高到賣不掉也無所謂，白話點說就是『曝光廣告』」。 

▲馬摩表示，把房價拉高可以幫助旅宿方在淡季、平日銷售量維持在穩定的狀態。（示意圖／翻攝Pexels）
▲馬摩表示，這個操作手法能讓演算法幫助旅宿方在淡季、平日銷售量維持在穩定的狀態。（示意圖／翻攝Pexels）
馬摩指出，在市場住房率高漲的情況下，這個操作手法能讓演算法判斷哪間旅宿有空房，並在網站上顯示給消費者參考，「這樣的曝光加成對於OTA排序幫助很大，曝光好＞排序好＞讓未來的平日更有機會賣掉」，如此一來可以幫助旅宿方在淡季、平日銷售量維持在穩定的狀態，「這是非常合理的商業思維，不是什麼邪惡資本主義把庶民當肥羊宰」。 

馬摩直言，這個現象不僅發生在連假，平日週六也有可能會看到，或是訂房日期越遠也越容易出現。舉例來說，如果有飯店接了團體客人，住房率達到98%，業者就會將剩下2%做高價曝光，且越貴越好，最好是訂到「不可能賣掉的價格」，避免同業有房有曝光，自己卻完售無曝光。 

馬摩坦言，其實這代表了台灣中小型飯店營運的自由度很高，且對於OTA的參與度算是頗為積極，但在外界看來卻非常具有爭議性，還會被解讀成「每種高價都是要坑觀光客」，因此容易造成負面觀感。 

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