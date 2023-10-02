小犬2天內變「中型犬」！今年颱風增強快又靠近台灣 專家揭原因
小犬颱風（國際命名：KOINU）生成後發展快速！預估週三至週四（10月4日至10月5日）最靠近或登陸台灣時，強度將來到「中颱上限」，而回顧今年生成的颱風，包括小犬、海葵、蘇拉、瑪娃等，不僅路徑逼近台灣或登陸，發展期間增強的速度也是飛快，對此氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也指出，大趨勢與「全球暖化」和「聖因現象」脫離不了關係。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，今（2023）年是聖嬰現象發展的時段，通常聖嬰年的颱風會生成在太平洋偏東的海面，大約是東經140度再往東，不過今年確實有幾顆颱風在東經130至140度就生成，但就結果論來說，實際原因還有待觀察，但推測是今年整體環境的駛流場在有颱風的期間較偏東，順勢增強太平洋高壓勢力，導致颱風走向很多都在台灣南端。
至於颱風強度部分，賈新興點出，無論是近期的小犬颱風或前陣子登陸過的海葵颱風，它們在海面上發展時，不段吸取因全球暖化導致溫度不斷攀升的海水能量，配合低壓帶內的旺盛水氣，颱風的發展也變得又快又急，幾乎都達中颱以上等級，不過預估小犬颱風到中颱上限後，就會受台灣地形影響停止發展，較低機率轉為強颱。
賈新興補充，受到北方高壓阻擋的影響，小犬颱風移動趨勢偏西行的機率較高，因此各國預測整體路徑略往北修，現階段來看，小犬颱風中心預估「週三日晚上10點至週四凌晨2點前」有登陸臺東大武鄉至屏東牡丹鄉之間的機率。 因此明（3）日凌晨就有發布海警的機率、下午2點則有發布陸警的機率，警報發布的情況以及降雨熱區視颱風路徑而定。