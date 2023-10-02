王思佳瘋玩AI畢業照！嫩顏激似Lisa、Jennie 自豪「欠出國發展」
韓國瘋玩的AI畢業照，你玩過了嗎？最近暴紅的「Yearbook」AI畢業照潮流席捲全球，包括韓星李孝利、BIGBANG太陽、劉在石等藝人都參與其中，這股風潮也燒到台灣，王思佳、安心亞、凱希、奎丁等女星相繼曬出自己的復古造型，結果幾家歡樂幾家愁，王思佳濃眉大眼的輪廓加上AI變化後，宛如是混血嫩妹，被稱讚有韓團成員Lisa跟Jennie的影子，奎丁的AI畢業照則不如本人好看，自嘲浪費190元！
記者江芷稜／綜合報導
AI畢業照源自於Epik照片App的新功能，只要上傳自己的人像照片，選擇性別及編輯類型，就能使用人工智能技術根據照片製作AI Yearbook照片，體驗自己的外型變成90年代復古的高中畢業照，彷彿走入美國青春電影，看見另一個自己，不過該軟體並非免費，使用者必須支付190元。
近期一票女星瘋玩這個AI編輯照片軟體，將自己輪廓變身成外國人，體驗改造後的新鮮感，女星凱希滿意地說「我好像蠻適合當外國人？」奎丁則坦言對成品感到失望，「這我不行，怎麼我的AI yearbook長這樣，多少人也浪費了190元玩這個」，網友安慰她「妳本人比這些好看多了，怎麼P上去還沒有原本好」、「本人比AI好看，除了你也沒誰了」。
王思佳則全面性獲得好評，她在IG曬出多款AI造型，輪廓深的她換臉到外國人身上毫無違和感，她滿意地說：「妹仔來了，真的是欠出國發展耶」、「天啊 受不了了，尤其是最後一張」，吊足粉絲胃口，網友誇讚她「戴上白帽子的復古造型有Lisa的感覺」、「很適合欸，目前看到最美的就是妳」，說她很有明星臉，多款造型竟然有周子瑜、周揚青、Jennie不同人的影子。