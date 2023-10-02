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王思佳瘋玩AI畢業照！嫩顏激似Lisa、Jennie　自豪「欠出國發展」

▲王思佳曬出多款AI畢業照，被誇讚外貌激似韓團的Lisa、Jennie。（圖／翻攝自王思佳IG）
▲王思佳曬出多款AI畢業照，被誇讚外貌激似韓團的Lisa、Jennie。（圖／翻攝自王思佳IG）

記者江芷稜／綜合報導

韓國瘋玩的AI畢業照，你玩過了嗎？最近暴紅的「Yearbook」AI畢業照潮流席捲全球，包括韓星李孝利、BIGBANG太陽、劉在石等藝人都參與其中，這股風潮也燒到台灣，王思佳、安心亞、凱希、奎丁等女星相繼曬出自己的復古造型，結果幾家歡樂幾家愁，王思佳濃眉大眼的輪廓加上AI變化後，宛如是混血嫩妹，被稱讚有韓團成員Lisa跟Jennie的影子，奎丁的AI畢業照則不如本人好看，自嘲浪費190元！

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▲王思佳甩假包風波，化身真人芭比，慶41歲生日，吐內心話「現在刀槍不入。」（圖 / 王思佳臉書）
▲王思佳外貌輪廓深，扮成芭比也毫無違和感。（圖 / 王思佳臉書）
AI畢業照源自於Epik照片App的新功能，只要上傳自己的人像照片，選擇性別及編輯類型，就能使用人工智能技術根據照片製作AI Yearbook照片，體驗自己的外型變成90年代復古的高中畢業照，彷彿走入美國青春電影，看見另一個自己，不過該軟體並非免費，使用者必須支付190元。

▲王思佳曬出多款AI畢業照，宛如混血嫩妹。（圖／翻攝自王思佳IG）
▲王思佳曬出多款AI畢業照，宛如混血嫩妹。（圖／翻攝自王思佳IG）
▲王思佳的復古造型，與韓團Lisa有點神似。（圖／翻攝自王思佳IG）
▲王思佳的復古造型，與韓團Lisa有點神似。（圖／翻攝自王思佳IG）
▲王思佳瘋玩的AI畢業照，在韓國掀起一陣風潮。（圖／翻攝自王思佳IG）
▲王思佳瘋玩的AI畢業照，在韓國掀起一陣風潮。（圖／翻攝自王思佳IG）
近期一票女星瘋玩這個AI編輯照片軟體，將自己輪廓變身成外國人，體驗改造後的新鮮感，女星凱希滿意地說「我好像蠻適合當外國人？」奎丁則坦言對成品感到失望，「這我不行，怎麼我的AI yearbook長這樣，多少人也浪費了190元玩這個」，網友安慰她「妳本人比這些好看多了，怎麼P上去還沒有原本好」、「本人比AI好看，除了你也沒誰了」。

▲凱希笑稱自己AI畢業照感覺起來很適合當外國人。（圖／翻攝自凱希IG）
▲凱希笑稱自己AI畢業照感覺起來很適合當外國人。（圖／翻攝自凱希IG） 
▲奎丁跟風玩AI畢業照，結果長相變得老氣，自嘲浪費190元。（圖／翻攝自奎丁IG）
▲奎丁跟風玩AI畢業照，結果長相變得老氣，自嘲浪費190元。（圖／翻攝自奎丁IG）
王思佳則全面性獲得好評，她在IG曬出多款AI造型，輪廓深的她換臉到外國人身上毫無違和感，她滿意地說：「妹仔來了，真的是欠出國發展耶」、「天啊 受不了了，尤其是最後一張」，吊足粉絲胃口，網友誇讚她「戴上白帽子的復古造型有Lisa的感覺」、「很適合欸，目前看到最美的就是妳」，說她很有明星臉，多款造型竟然有周子瑜、周揚青、Jennie不同人的影子。

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