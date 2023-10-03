80萬YTR老爸「腦瘤二度爆裂」！直播淚吐最壞打算：可能變植物人
知名YouTuber「我是老爸，我不要當爸」擁有80萬訂閱數，影片大多為紀錄生活、旅遊及開箱等主題。而他近日在直播中指出，最近身體不太舒服，到醫院檢查才發現自己的腦瘤爆裂了，會在2、3週後安排手術清除，因此宣布頻道會降低更新頻率，老爸在直播過程中還一度淚崩，令許多觀眾看了相當不捨。
記者賴禹妡／綜合報導
老爸9月24日在YouTube直播中表示，他幾年前開始就發覺右手會麻，檢查才發現左腦有一個1公分的小血管瘤，之前已經爆裂過一次，接受過相關治療後，6、7年下來都和它和平共處。
但老爸近期右手開始不聽使喚，覺得健康狀況出了問題，因此到醫院安排進一步檢查，沒想到結果竟顯示腦瘤已經破裂2、3公分，讓他當下忍不住落淚。
老爸透露，他當時直接轉到常去的醫院急診，和主治醫師討論過後，對方建議他年紀還很輕，應該動手術清除，否則未來只會越來越難處理。老爸也知道若腦瘤第三次爆裂，可能會影響走路功能，因此他決定相信醫師的判斷，在2、3週之後安排約12小時的開腦手術。
老爸指出，他目前主要是感知出現問題，走路及反應比較慢，身體有許多不舒服的症狀，但還是有力氣。他也表示術後至少需要復健一個月，還有可能傷及視覺及感知功能，因此他已經想好最壞的打算，也和老婆討論變成開刀後變成植物人的後續處理，「會怎麼樣，其實我真的不曉得，不過遇到了，就好好去面對它」。