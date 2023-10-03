南韓溜冰遭台灣逆轉丟金！「要當兵、終身俸飛了」 頒獎笑不出來
杭州亞運賽事持續進行中，日前進行男子3000公尺接力決賽，中華隊出現驚人的0.01秒逆轉勝，原因在於南韓滑輪溜冰選手鄭喆元以為金牌已經到手，在壓線之前就高舉雙手慶祝，沒想到中華隊選手黃玉霖則奮力邁出左腳，搶先韓國隊0.01秒壓線，逆轉拿下金牌。而鄭喆元這個大意，不只是害隊友要當兵，甚至害兩個隊友終身俸也飛了，代價非常慘重，三人在頒獎台上完全笑不出來，對比女子溜冰接力決賽是「拼戰最後一刻」奪銀的心情大不同。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本場賽事，在項目男子3000公尺接力決賽，由中華隊與宿敵南韓上演激烈對決，結果在最後一棒決戰當中，中華隊黃玉霖、南韓鄭喆元兩人還是非常貼近互有攻防，最後衝刺時，鄭喆元在衝線前以為金牌已經到手，沒有積極壓線，舉起雙手歡呼慶祝，結果黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金。
而大家熟知的是，南韓按照兵役法，南韓男子運動員若在亞運奪金可獲得「藝術體育要員」身分，屬於廣義上的免役，只需要接受4週的基礎軍事訓練和做544小時的體育志工，然而鄭喆元這樣的失誤，導致自己錯失了免役的機會，也害22歲隊友崔因鎬錯失免役機會。不過，韓國規定28歲以前要服兵役，27歲的鄭喆元最慢明年就要去當兵，白白送掉自己免役的大好時機，崔因鎬則是還有5年可以拼金。
除此之外，鄭喆元也害到其他隊友，根據南韓自1989年起設立國民體育振興公團，以有效運用龐大的國民體育振興基金，國手若是在亞運、世大運奪金就能獲得10點、銀牌2點、銅牌0點，累計20點就能領取每月30萬韓元的終身俸(約台幣7139元）。
而鄭喆元的隊友崔光鎬已經在男子1000公尺爭先賽摘下金牌，得到10點，如果贏下接力賽金牌就可以累計20點領取終身俸，沒想到鄭喆元得意忘形直接輸掉比賽，屈居銀牌只有加點2點，導致崔光鎬累計12點，終身俸瞬間消失。
對於自己在大型國際賽事得意忘形、失誤，鄭喆元接受韓媒訪問時表示，「我的失誤實在是太巨大了，我太早鬆懈、大意，沒有堅持到最後，跟我一起努力到最後的隊員實在很對不起，也對支持我們的人感到很抱歉。」