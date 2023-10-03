亞運棒球4：0完封韓國！球迷票選MVP是「他」：打出大聯盟的氣勢
亞運棒球中華隊（2）日晚間迎來第二戰強碰韓國，雖然在過去交手紀錄當中，中華隊對上韓國隊的勝負是3勝9負，但最後中華隊頂住壓力發揮超群實力，以4：0擊敗韓國，寫下連續2屆亞運都擊敗韓國對的紀錄。對此，就有球迷熱烈討論「中華隊打韓國隊這場MVP要給誰？」全場都認為是「先發投手林昱珉」，直言他這場表現有「大聯盟水準」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT棒球版發文表示「先發投手林昱珉讓南韓六局都吞鴨蛋，林安可在第一局的三壘安打先馳得點，後援投手古林投了兩局壓制對手反撲氣焰，八局下林子豪的兩分打點安打增加保險分，這場比賽的MVP要頒給誰？還是說因為很多都效力統一獅，直接頒給統一獅？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「林昱珉（玉米）整個打出大聯盟的氣勢欸！超推的」、「玉米對韓國6局無失分，真的強」、「我個人是覺得林昱珉一開始就把氣勢整個打上來，配合隊友的進帳得分，怎麼輸」、「玉米已經是現在台灣所有投手最接近大聯盟之一了」、「絕對是玉米。沒壓住比分後面有可能打這麼舒服嗎？」
事實上，對於林昱珉該場賽事的表現，面對道全韓職打線，林昱珉投6局只被敲4安打，飆出6次三振，另外有1次四壞與1次觸身球保送，沒有被攻下任何分數，退場時台灣以2：0暫時領先，以20歲的他來說，在第一次出場這種國際賽事來看，表現水準確實超群。
賽後總教練吳思賢也點評了台韓大戰，他表示「這場戰役就是一場投手之戰，勝負關鍵也在於投手，而除了輪值的表現之外，守備的穩定度也影響著比賽進程，最重要的是我們沒有失誤，但對方有失誤，所以我們才有這個機會」。