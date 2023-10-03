亞運棒球中華隊完封！韓國隊歷史戰績翻出 韓媒批他「2場0作用」
杭州亞運棒球項目（2）日中華隊出戰南韓，由林昱珉先發、古林睿煬中繼、劉致榮後援關門，投手穩定表現完封南韓打線，最終以4：0拿下勝利。由於過去在對決紀錄以及亞運戰積上，中華隊的數據與韓國隊有些差距，沒想到這次完封輾壓韓國，也讓韓媒以「杭州慘事」、「連霸之路一片烏雲」形容該場賽事，更點名韓國隊姜白虎接連2日的「0作用」表現。
記者張嘉哲/綜合報導
翻開過去韓國隊跟中華隊在大型國際賽事碰頭時，從1999年開始至今，包括經典賽、亞運、奧運等場合，台韓大戰交手16次，台灣只有贏下3次。而在亞運成績方面，其中2010、2014年的金牌戰都是打中華隊，最終都是韓國拿下金牌，韓國隊也從2010開始連續三屆都是金牌，這次杭州亞運要挑戰四連霸。
不過雖然過去24年之間，台韓大戰中華隊只贏下3次，但是3次當中，有2次是上屆亞運跟本屆亞運，顯見近年來中華隊的實力已經提升了不少，這次以4：0完封韓國，更是硬實力的表現！
對於韓國這次遭到中華隊4：0打趴，韓媒紛紛以「杭州慘事」、「大慘事」來形容該場賽事，甚至點名2日賽事沒有貢獻的姜白虎，並指要是姜白虎無法在循環賽中找回打擊手感，那麼接下來對上日本強大的投手陣容，將無法帶領韓國晉級，那麼連霸之路可以說是「佈滿荊棘」。