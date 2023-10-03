兩大一小玩東京6天行程超狂！他曝「六萬有找」：國旅留給有錢人

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對此，引來一名網友回文指出，他今年也帶著家人去日本東京玩6天，同樣是2大1小，去了越後湯澤、東京及河口湖看富士山，不只住了溫泉飯店還爽吃Buffet。3人機票錢為1萬7213元，住宿4晚則花了8113元，再加上其他行程花費，總共花了5萬6487元，讓他直言：「我想國旅還是留給有錢人吧，我這種小資族可能出國比較合適。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「你的行程感覺比他的好玩」、「太會了吧，機票住宿都很便宜欸」。不過也有人認為是機票太便宜，「好強啊，要早早規劃且搶到便宜機票」、「那是有搶到特價票吧？不然2張機票應該不可能這價格」。
事實上，根據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，其中才剛過完的中秋連假比例創下今年新低，反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量卻不斷創新高。
而根據日本國土交通省觀光廳調查顯示，2023年4月至6月總共有177萬多名台灣人訪日，且3個月內就在日本花費1739億日幣（約為382億元台幣），打敗各國觀光客，成為消費力最強的旅客。