Linbay好油自導自演「涉嫌誣告」！律師揪1關鍵驚：罪名恐不成立
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前哭訴被網友人身威脅，家人也遭到恐嚇，引起許多人關注，沒想到事件在近日遭到翻盤，原來一切都是「Linbay好油」自導自演，涉案發文者許姓藍營黨工也被檢方依恐嚇、偽造文書罪向法院聲押禁見獲准。而外界關心「Linbay好油」是否要為此負上法律責任？律師顏紘頤現身解答：「是否成立這條罪名，還不一定喔。」
記者賴禹妡／綜合報導
顏紘頤律師在臉書粉專發文表示，「介紹一個法律觀念，不要以為謊報被搶被偷被性侵被恐嚇，沒有指名是哪一個人所犯就沒事」，根據刑法第171條規定，未指定犯人而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
顏紘頤律師指出，這條罪有個有趣的名稱，叫做「虛無其人誣告」，正式名稱為未指名犯人誣告罪，「Linbay好油」對外宣稱遭人恐嚇，卻爆出都是自導自演，可能就是犯下未指名犯人誣告罪。
但顏紘頤律師透露，這條罪的構成要件是「向該管公務員誣告犯罪者」，而「Linbay好油」當初疑似沒有報警，因此這條罪名是否成立還不一定，「可見林北好油當初不報警真的是考慮很周詳」。
回顧整起事件，林裕紘日前上黃國昌的直播哭訴遭到網友人身威脅，對方甚至出言恐嚇他的家人，但經過桃園檢警追查，發現涉案的發文者是藍營的許姓黨工，該名黨工稱是受林裕紘所委託，林裕紘也在今（3）日清晨寫下道歉聲明，並且宣布自己將退出民進黨。