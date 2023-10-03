中華隊複製8年前逆轉！她也曾提前慶祝 南韓滑輪丟金是悲劇重演
中華隊（2）日在亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽當中，中華隊出現驚人的0.01秒逆轉勝，原因在於南韓滑輪溜冰選手鄭喆元以為金牌已經到手，在壓線之前就高舉雙手慶祝，沒想到中華隊選手黃玉霖則奮力邁出左腳，最後判定搶先南韓抵達終點，奪下金牌。而事實上，這次南韓選手在滑輪溜冰上的失誤，竟然已經不是頭一遭，過去早就上演一樣的戲碼，且逆轉勝的同樣是中華隊的選手，南韓其實是「悲劇重演」的尷尬情況。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧這次亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽過程，中華隊黃玉霖、南韓鄭喆元兩人賽末還是非常貼近互有攻防，最後衝刺時，鄭喆元在衝線前以為金牌已經到手，沒有積極壓線，舉起雙手歡呼慶祝，結果黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金。
然而鄭喆元的失誤，導致自己與隊友的兵役獎勵制度未能達到，還害隊友終身俸也沒能領取，在韓網掀起一片撻伐。然而事實上，這竟然不是韓國在滑輪溜冰上的第一次失誤，過去在2015年在高雄舉行的世界競速溜冰錦標賽女子3000公尺接力賽時，也發生過一樣的事件。
當年女子組3000公尺接力賽時，中華隊與南韓、哥倫比亞與德國隊幾乎同時衝線，原本南韓以為自己已經奪金了，高舉雙手提前慶祝，但當時後中華隊好手楊合貞最後一刻伸出右腳，經過大會錄影畫面重新檢視，楊合貞的右腳率先壓線奪得金牌，南韓是第2名。
沒想到這次亞運男子滑輪溜冰項目，南韓選手還是有人沒有記取先前教訓，對於自己在大型國際賽事得意忘形、失誤，鄭喆元接受韓媒訪問時表示，「我的失誤實在是太巨大了，我太早鬆懈、大意，沒有堅持到最後，跟我一起努力到最後的隊員實在很對不起，也對支持我們的人感到很抱歉。」