杭州亞運／中國女選手相擁「湊成64」 官媒誤發「立刻被消失」
杭州亞運精彩賽事不斷，烏龍賽況也不少，像是南韓滑輪選手慶祝過早、反而丟掉金牌，而原先被視為奪金熱門的中國選手吳艷妮，在女子100公尺跨欄項目中，竟因「搶跑」被判失格。最終由中國選手林雨薇奪下金牌，並擁抱失去資格的吳艷妮打氣。溫馨感人的畫面，卻因抱在一起的兩人，短褲上分別是「6、4」號碼布，原先第一時間熱情分享照片的中國官媒央視，被眼尖網友發現火速悄悄刪圖。
記者黃韻文／綜合報導
中國人氣「田徑女神」吳艷妮在女子100公尺跨欄決賽中，因起跑過早，被判失格，讓滿場地主粉絲傻眼。獲得「紅黑牌」的吳艷妮露出失落表情，最終是中國選手林雨薇以12秒74的成績拿下金牌。
金牌得主林雨薇在賽後立刻上前擁抱難受的吳艷妮，兩人打氣安慰的溫馨畫面令人動容，中國官媒央視新聞在1日晚間9時54分上傳圖輯，想分享這感人的一刻。沒想到，緊緊相擁的兩人，短褲上偌大的號碼布湊成了「64」，立刻讓人聯想到中國六四天安門事件。
眼尖網友發現「禁忌」後，央視新聞緊急在1日晚間10時25分編輯貼文，短短半小時就刪除該張照片，引起眾人熱議：「這兩個選手一組合，直接戳了黨國最不能碰的地方」、「直接可以用『傷害中國人民感情』直接判刑，天意！」而央視至今未對撤下照片一事回應。