好市多賣1：1「瑪利歐賽車」 售價萬元出頭！極速、規格全公開
加拿大好市多（Costco）日前開賣1：1真實版「瑪利歐賽車」，無論是紅、白、藍車身，方向盤、輪胎甚至是雙出尾管，都完美還原了遊戲中的模樣，且其使用24V電池，極速可達每小時8英里（約12.8km/h），還有引擎聲音、物品箱效果、超級巨星模式等真實遊戲音效，售價加幣449.99元（約新台幣1萬804元）。台灣好市多會員聞訊敲碗喊：「連署台灣Costco開賣！」
記者徐銘穗/綜合報導
根據加拿大好市多官網介紹，1：1瑪利歐卡丁車尺寸為112cm×62cm×34cm，車淨重53磅（約24.04公斤），採用24V電池，時速約可達12.8km/h，擁有3段速及倒退檔，限載重81磅（約36.7公斤），不過，目前加拿大好市多官網顯示已售罄。
加拿大好市多販售1：1瑪利歐賽車消息，讓台灣喜愛「瑪利歐賽車」遊戲的粉絲們瘋狂了，網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說中」社團中分享，紛紛留言：「連署台灣Costco開賣，雖然應該會爆貴。」、「超屌的！」、「來PK啊」、「坐上去的瞬間就想丟龜殼」。
根據瑪利歐賽車製造商在X公開的影片，該輛1：1瑪利歐賽車全車須自己組裝，小小賽車手示範甩尾飄移。而在國外已曝光的瑪利歐賽車玩家影片中，雖然該車有限重81磅（約36.7公斤），但成年男子駕馭起來甩尾，也是沒有問題的。